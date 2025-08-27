गुरुग्राम में फिर बुलडोजर की कार्रवाई, तीन कॉलोनियों में अवैध निर्माण किए ध्वस्त

गुरुग्राम में एकबार फिर बुलडोजर चला है। गुरुग्राम के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गांव गढ़ी हरसरू और गांव साढराणा में अवैध रूप से पनप रही 3 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

गुरुग्राम में एकबार फिर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गांव गढ़ी हरसरू और गांव साढराणा में अवैध रूप से पनप रही 3 कॉलोनियों पर बुधवार को बुलडोजर चला दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती के बीच इस अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया।

पहले गांव गढ़ी हरसरू में ऐक्शन सबसे पहले तोड़फोड़ दस्ता गांव गढ़ी हरसरू में पहुंच गया। इस गांव में 2.6 एकड़ में अवैध रूप से दो कॉलोनियां काटी जा रही थीं। दो मकानों का निर्माण चल रहा था। 10 मकानों के निर्माण के लिए डीपीसी डाली गई थी। सड़क का निर्माण कर दिया था। डीटीपीई अमित मधोलिया का आदेश मिलने के बाद बुलडोजर ने इन सभी अवैध निर्माण को मलबे में मिला दिया। सड़क को उखाड़ दिया।

फिर गांव साढराणा में कार्रवाई इसके बाद तोड़फोड़ दस्ता गांव साढराणा में पहुंच गया। इस गांव में भी एक एकड़ में कॉलोनी काटी जा रही थी। लोगों को सस्ता प्लॉट का लालच देने के लिए सड़कों का निर्माण कर दिया था। एक मकान के निर्माण को लेकर डीपीसी डाल दी थी। मधोलिया का आदेश मिलने के बाद तोड़फोड़ दस्ते ने इसे भी जमींदोज कर दिया।