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फरीदाबाद में फिर बुलडोजर ऐक्शन, 200 से ज्यादा अवैध निर्माण ढहाए गए; इन जगहों पर कार्रवाई

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को भी शहर में 200 से ज्यादा अवैध निर्माण ढहाए गए। तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर लोगों में काफी रोष है। नेहरू कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ कार्रवाई के विरोध में नेहरू कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति का धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा।

फरीदाबाद में फिर बुलडोजर ऐक्शन, 200 से ज्यादा अवैध निर्माण ढहाए गए; इन जगहों पर कार्रवाई

फरीदाबाद को अतिक्रमण मुक्त बनाने और मानसून से पूर्व जल निकासी बेहतर करने के उद्देश्य से नगर निगम, एफएमडीए और एचएसवीपी की ओर से गुरुवार को तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर में 200 से अधिक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। लोगों ने मौके पर कार्रवाई का विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाबुझा कर शांत कर दिया। तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर लोगों में काफी रोष है।

नगर निगम की टीम ने बाटा रेलवे आरओबी के नीचे अतिक्रमण हटाया। एफएमडीए की तरफ से एसी नगर में नाले की सफाई के बीच आ रहे अवैध कब्जे और सेक्टर 9-10 की डिवाइडिंग रोड पर घरों और दुकानों के आगे बने रैंप को जेसीबी से तोड़ दिया गया। इस दौरान सभी जगहों से 200 से अधिक अवैध कब्जों को हटाया।

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फुटपाथों पर चलना मुश्किल, नालों की सफाई प्रभावित

शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो रही हैं, फुटपाथों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और नालों की सफाई भी प्रभावित हो रही है। विशेषकर मानसून को देखते हुए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जहां अतिक्रमण के कारण जलभराव की समस्या पैदा होने की आशंका है। इसी के तहत संयुक्त अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाया गया। गुरुवार को सबसे पहले एफएमडीए की टीम सेक्टर-9 और 10 की डिवाइडिंग रोड पर पहुंची। यहां कई मकान मालिकों और दुकानदारों ने अपने भवनों के आगे सड़क और फुटपाथ की भूमि पर स्थायी एवं अस्थायी रैंप बना रखे थे।

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बाटा पुल के नीचे से झुग्गियां हटाईं

इसके बाद निगम की टीम बाटा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पहुंची, जहां लंबे समय से कई झुग्गियां बनी हुई थीं। अधिकारियों के अनुसार यह स्थान रेलवे पुल के नीचे होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। गुरुवार को टीम तोड़फोड़ दस्ता लेकर मौके पर पहुंच गई। टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को हटाकर झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया।

चेतावनी और नोटिस दिए जा चुके थे

एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता ओमदत्त ने कहा कि मानसून में जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई बेहद जरूरी है और इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। अभियान के दौरान प्रभावित लोगों ने विरोध भी जताया। उन्हें पुलिस की मदद से दूर कर दिया गया। हालांकि, तोड़फोड़ से पहले अधिकांश स्थानों पर चेतावनी और नोटिस दिए जा चुके थे।

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नेहरू कॉलोनी बचाओ समिति का धरना जारी

नेहरू कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ कार्रवाई के विरोध में नेहरू कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति का धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। धरने में वक्ताओं ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की मांग उठाई। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की। धरने की अध्यक्षता बलबीर सिंह, देवकी, विजेंद्र और लक्ष्मी ने संयुक्त रूप से की।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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