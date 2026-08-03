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दिल्ली में बड़ा हादसा! ट्रेन के आगे कूदकर युवक-युवती ने दी जान, पटरियों पर पड़ी मिली लाशें

By Ratan Gupta
नई दिल्ली, भाषा
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राष्ट्रीय राजधानी में ओखला और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक और एक युवती की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है।

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ट्रेन की प्रतीकात्मक तस्वीर

राष्ट्रीय राजधानी में ओखला और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक और एक युवती की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। रेलवे पुलिस के अनुसार, रविवार रात 8:47 बजे दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थाने को घटना की जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।

रेलवे इकाई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "ओखला और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के बीच रेल की पटरियों पर पहुंचने पर पुलिस को एक युवक और 20 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ मिला। एक महिला पुलिस अधिकारी और अपराध टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।"

तलाशी के दौरान पुलिस को उस व्यक्ति की जेब से आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के निवासी सागर (23) के रूप में हुई। बाद में युवती की पहचान बुलन्दशहर निवासी शिवानी (20) के रूप में हुई।

पुलिस ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल भेज दिया गया है और उनके परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है।अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दंपति ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, पुलिस घटना की सटीक परिस्थितियों की पुष्टि कर रही है।

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दिल्ली से एक अन्य खबर भी आई है। दिल्ली के रोहिणी में स्थित एक होटल की रसोई में सोमवार को आग लगने के बाद कम से कम तीन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी। डीएफएस ने कहा कि उसे अपराह्न 2.12 बजे सेक्टर 7 के एक होटल में आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद दमकल की चार गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया।

अग्निशमन अधिकारियों के मुताबिक, आग इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित रसोई में लगी। तीन लोगों को बाहर निकाल लिया गया और तत्काल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दमकलकर्मियों ने अपराह्न 2.50 बजे तक आग पर काबू पा लिया और आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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