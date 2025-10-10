Hindi Newsएनसीआर NewsBuilding collapses in Delhi's Uttam Nagar, 5 fire tenders deployed; rescue operation underway
दिल्ली के उत्तम नगर में इमारत ढही, दमकल की 5 गाड़ियां तैनात; बचाव अभियान जारी
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में शुक्रवार को एक इमारत ढह गई, जिसके मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।
Ratan Gupta नई दिल्ली, भाषाFri, 10 Oct 2025 04:43 PM
अधिकारी के मुताबिक, घटना के संबंध में दोपहर बाद 3.10 बजे सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मलबा हटाने तथा फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।
खबर अपडेट हो रही है…
