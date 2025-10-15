नोएडा का बुद्धा सर्किट दोबारा शुरू कराने की पहल, इस विधायक ने CM योगी से की मांग

लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को फिर शुरू कराने के लिए कमान संभाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इसके लिए आग्रह किया है। उन्होंने इसे शुरू करने की पूरी योजना भी बताई है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में तीन हजार करोड़ की लागत से बनाए गए बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसिंग ट्रैक में से एक बताया गया था। वर्ष 2011 और 2013 के बाद यहां पर इसका आयोजन नहीं हो सका। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला यह सर्किट लगभग निष्क्रिय है। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह का कहना है कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के शुरू होने से उत्तर प्रदेश को वैश्विक मोटर स्पोर्ट्स मानचित्र पर पुन: स्थापित किया जा सकेगा। यह इलाका देश की मनोरंजन राजधानी के रूप में विकसित होगा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के पास नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और इसके पास ही अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस सर्किट के शुरू होने पर इसे देश की मोटर स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट सिटी के रूप में विकसित किया जा सकता है।