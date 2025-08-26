Hindi Newsएनसीआर Newsbtech student suicide in gurugram private university
गुरुग्राम की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीटेक स्टूडेंट की लाश लटकी मिली, बर्थडे पार्टी के बाद सुसाइड!
गुरुग्राम के सिध्रावली स्थित बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय की बीटेक स्टूडेंट की लाश फंदे से लटकी मिली है। प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है।
Sudhir Jha हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरीTue, 26 Aug 2025 12:10 PM
जानकारी के अनुसार, राजस्थान के अलवर की रहने वाली भूमिका नाम की एक छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक सूचना में बताया गया था कि घटना से पहले भूमिका अपनी एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुई थी।
सूचना मिलने पर बिलासपुर थाना पुलिस के मौके पर पहुंचने और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों को घटना की सूचना दी गई है।
