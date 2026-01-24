ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल में शराब पीकर लौटा बीटेक का छात्र; मैनेजर ने पिता को भेजा वीडियो, फिर हुआ ऐसा

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Jan 24, 2026 09:09 am IST
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहने वाले बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र ने शुक्रवार देर रात कथित तौर पर हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतक छात्र का नाम उदित सोनी है, मूलरूप से भोगनीपुर, झांसी का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के नॉलेज पार्क-3 में स्थित एक हॉस्टल में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र उदित सोनी रहता था। शुक्रवार देर रात वह अपने दो दोस्तों चेतन और कुलदीप के साथ शराब पीकर हॉस्टल में आया था। इसके चलते हॉस्टल प्रबंधन ने उसे फटकार लगाते हुए उसका वीडियो बनाकर उसके पिता विजय सोनी को भेज दिया था।

पिता ने नाम कटवाकर घर बुलाने की कही थी बात

उन्होंने बताया कि वीडियो मिलने पर विजय ने अपने बेटे को डांटा और उसका नाम कटवाकर घर बुलाने की बात कही गई थी। इस घटना से आहत होकर उदित ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी।

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कुछ लोगों से पूछताछ कर रही पुलिस

पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। मृतक छात्र के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है।

