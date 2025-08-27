Btech girl student found dead in hostel in gurugram she was from rajasthan गुरुग्राम में हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा, दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटी थी, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में हॉस्टल में फंदे से लटकी मिली बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा, दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटी थी

हरियाणा के गुरुग्राम में बीटेक की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा का शव हॉस्टल में फंदे से लटका मिला। वह राजस्थान के अलवर की रहने वाली थी। छात्रा के पिता की मौत हो चुकी है और मां सरकारी कर्मचारी हैं। छात्रा के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गुरुग्रामWed, 27 Aug 2025 08:13 AM
गुरुग्राम के बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) में पढ़ाई कर रही 19 साल की बीटेक की एक छात्रा हॉस्टल के कमरे में फंदे पर झूलती मिली। छात्रा के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही अब तक मौत के कारण कारणों का पता चल पाया है। मंगलवार को पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार विश्वविद्यालय के हॉस्टल की छठी मंजिल पर बने कमरे में मंगलवार देर रात बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा भूमिका फंदे पर लटकी मिली। छात्रा मूल रूप से अलवर राजस्थान की रहने वाली थी। परिजनों की मानें तो सोमवार देर रात को जब भूमिका की रूममेट वापस आई तो कमरा अंदर से बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी जब कमरा नहीं खुला तो उसने वार्डन को बुलाया। वार्डन ने सिक्योरिटी गार्ड और कारपेंटर की मदद से दरवाजा तोड़ा तो अंदर भूमिका एक कील के सहारे चुन्नी का फंदा लगाकर लटकी मिली।

पिता की हो चुकी मौत, मां सरकारी कर्मचारी

जांच अधिकारी ने बताया कि अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिजनों की तरफ से लगाए आरोप की भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भूमिका के पिता लक्ष्मीकांत गुप्ता भी स्कूल में टीचर थे। साल 2012 में उनकी मौत हो गई थी। उसकी मां बीना गुप्ता महिला एवं बाल विकास विभाग में सरकारी नौकरी पर है।

बर्थडे पार्टी मनाकर लौटी थी

भूमिका एक दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाकर सोमवार देर रात पहले ही हॉस्टल लौट आई थी, इस दौरान उसने कमरा अंदर से बंद किया था। जब कुछ देर बाद इसी पार्टी में शामिल उसकी रूममेट वापस लौटी तो उसने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद भी जब भूमिका ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड को सूचित किया। काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर छात्रा फंदे से लटकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

प्रबंधन ने तबीयत खराब होने की बात कही थी

भूमिका के मौसा ने बताया कि जब रात करीब साढ़े 12 बजे विश्वविद्यालय प्रबंधन को भूमिका फंदे पर लटकी मिली थी तो उन्होंने रात करीब साढ़े तीन बजे भूमिका ही तबीयत ज्यादा खराब होने की बात कहकर उसके परिजनों को सूचना क्यों दी। इसके अलावा पुलिस को भी बुलाने में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने काफी देर की। भूमिका की मां व अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। भूमिका को फंदे पर लटके देखा तो उन्होंने पाया कि भूमिका के पैर पूरी तरह से जमीन पर टच हैं।