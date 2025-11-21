Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsBSP supremo Mayawati will show strength in home district Noida after 14 years
मायावती 14 साल बाद गृह जनपद में करेंगी शक्ति प्रदर्शन, 6 मंडलों के हजारों लोग रैली में होंगे शामिल

संक्षेप:

मबसपा सुप्रीमो मायावती 14 साल बाद अपने गृह जनपद गौतमबुद्ध नगर में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ रही हैं। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को वह नोएडा में बड़ी रैली कर ताकत दिखाएंगी।

Fri, 21 Nov 2025 05:27 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा, निशांत कौशिक
बसपा सुप्रीमो मायावती गौतमबुद्ध नगर के गांव बादलपुर की मूल निवासी हैं। वह बसपा शासनकाल के दौरान अक्टूबर 2011 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए आई थीं। उसके बाद अब 6 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में आ रही हैं। वह संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगी। इस कार्यक्रम में आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद तथा बरेली मंडलों के लोग जुटेंगे।

पदाधिकारियों ने प्रशासन से भी कार्यक्रम की अनुमति ले ली है। पार्टी सुप्रीमो स्वयं पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाली हुई हैं और अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। रैली के लिए होर्डिंग का डिजाइन गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में तय हो गया। इसे छह मंडलों के सभी जिलों के पार्टी पदाधिकारियों को भेजा जा चुका है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा भी राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का दौरा कर पदाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। माना जा रहा है कि रैली में आकाश आनंद भी अहम भूमिका में रहेंगे। मायावती पिछले 8 साल से किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा को राज्यसभा में उठाते हुए उन्होंने 18 जुलाई 2017 में सदस्यता से इस्तीफा दिया था।

बसपा के लिए बड़ी सियासी चुनौती

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। बसपा सुप्रीमो मायावती इसीलिए लगातार अपनी ताकत दिखाने में जुटी हैं। खोया वर्चस्व हासिल कराना पार्टी सुप्रीमो मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती है। पार्टी की कमान संभालने के बाद वर्ष 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव था, जिसमें बसपा का मत प्रतिशत दहाई तक भी नहीं पहुंच सका। बसपा का कोई भी सदस्य इस लोकसभा में नहीं है। दूसरी ओर, बसपा के लिए चुनौती बन रहे असपा यानि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वह संगठन का विस्तार कर रहे हैं।

वर्ष 2007 से 2012 तक रहा सबसे अच्छा दौर

वर्ष 2003 में मायावती बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थीं। उनके नेतृत्व में बसपा के लिए सबसे अच्छा दौर वर्ष 2007 से 2012 तक था। बसपा ने उस समय यूपी में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
