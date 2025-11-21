मायावती 14 साल बाद गृह जनपद में करेंगी शक्ति प्रदर्शन, 6 मंडलों के हजारों लोग रैली में होंगे शामिल

संक्षेप: मबसपा सुप्रीमो मायावती 14 साल बाद अपने गृह जनपद गौतमबुद्ध नगर में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ रही हैं। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को वह नोएडा में बड़ी रैली कर ताकत दिखाएंगी।

बसपा सुप्रीमो मायावती गौतमबुद्ध नगर के गांव बादलपुर की मूल निवासी हैं। वह बसपा शासनकाल के दौरान अक्टूबर 2011 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए आई थीं। उसके बाद अब 6 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में आ रही हैं। वह संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगी। इस कार्यक्रम में आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद तथा बरेली मंडलों के लोग जुटेंगे।

पदाधिकारियों ने प्रशासन से भी कार्यक्रम की अनुमति ले ली है। पार्टी सुप्रीमो स्वयं पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाली हुई हैं और अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। रैली के लिए होर्डिंग का डिजाइन गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में तय हो गया। इसे छह मंडलों के सभी जिलों के पार्टी पदाधिकारियों को भेजा जा चुका है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा भी राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का दौरा कर पदाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। माना जा रहा है कि रैली में आकाश आनंद भी अहम भूमिका में रहेंगे। मायावती पिछले 8 साल से किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा को राज्यसभा में उठाते हुए उन्होंने 18 जुलाई 2017 में सदस्यता से इस्तीफा दिया था।

बसपा के लिए बड़ी सियासी चुनौती उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। बसपा सुप्रीमो मायावती इसीलिए लगातार अपनी ताकत दिखाने में जुटी हैं। खोया वर्चस्व हासिल कराना पार्टी सुप्रीमो मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती है। पार्टी की कमान संभालने के बाद वर्ष 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव था, जिसमें बसपा का मत प्रतिशत दहाई तक भी नहीं पहुंच सका। बसपा का कोई भी सदस्य इस लोकसभा में नहीं है। दूसरी ओर, बसपा के लिए चुनौती बन रहे असपा यानि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वह संगठन का विस्तार कर रहे हैं।