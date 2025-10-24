Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBSP expels former Ghaziabad district president Narendra Mohit from the party
BSP ने गाजियाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेन्द्र मोहित को किया पार्टी से बाहर, यह आरोप लगा की कार्रवाई

BSP ने गाजियाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेन्द्र मोहित को किया पार्टी से बाहर, यह आरोप लगा की कार्रवाई

संक्षेप: गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जाटव ने कहा कि पार्टी व मूवमेन्ट हित में शुक्रवार को नरेन्द्र मोहित को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि इससे दो दिन पहले ही नरेन्द्र मोहित को जिला अध्यक्ष के पद से हटाया गया था।

Fri, 24 Oct 2025 10:57 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
share Share
Follow Us on

बहुजन समाज पार्टी की गाजियाबाद जिला यूनिट ने पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेन्द्र मोहित को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने व लगातार अनुशासनहीनता अपनाने के कारण बसपा से निष्कासित कर दिया है। इस बारे में BSP के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जाटव ने एक प्रेसनोट जारी करते हुए जानकारी दी।

जाटव ने बताया कि यह कार्रवाई करने से पहले नरेन्द्र मोहित को कई बार चेतावनी देते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों व अनुशासनहीनता ना करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी गतिविधियों व कार्यशैली आदि में कोई सुधार नहीं आया। जिसके बाद यह एक्शन लिया गया।

BSP ने गाजियाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेन्द्र मोहित को किया पार्टी से बाहर, बताई वजह

आगे जाटव ने कहा कि इसी वजह से पार्टी व मूवमेन्ट हित में शुक्रवार को नरेन्द्र मोहित को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बता दें कि इससे दो दिन पहले ही नरेन्द्र मोहित को जिला अध्यक्ष के पद से हटाया गया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।