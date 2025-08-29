BS-4 vehicles will run in Delhi even after November, CAQM ended confusion over its order दिल्ली में नवंबर के बाद भी दौड़ेंगी बीएस-4 गाड़ियां, CAQM ने आदेश पर असमंजस किया खत्म, Ncr Hindi News - Hindustan
BS-4 vehicles will run in Delhi even after November, CAQM ended confusion over its order

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 05:49 AM
राजधानी दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 कॉमर्शियल गाड़ियों पर एक नवंबर 2025 के बाद भी राजधानी में प्रवेश पर रोक नहीं लगेगी। इनकी आवाजाही निर्बाध हो सकेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में इसे स्पष्ट किया है।

दरअसल, दीपावली के आसपास दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई गुना तक बढ़ जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक नवंबर से बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर रोक के आदेश जारी किए हैं। इससे दिल्ली के करीब 50 हजार से ज्यादा बीएस-4 या इससे कम श्रेणी के मानक वाले व्यावसायिक वाहनों के मालिक परेशान थे। इसे लेकर ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है।

मालवाहक और यात्री वाहन दोनों पर निर्णय लागू : एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने बताया कि आयोग के सदस्य (तकनीकी) वीरेंद्र शर्मा के साथ इस पर चर्चा हुई। आयोग ने कहा कि बीएस-4 श्रेणी के मानक वाले जो वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और उनका रजिस्ट्रेशन वैध है, उन्हें राजधानी दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड व्यावसायिक वाहनों को राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इनमें मालवाहक और यात्री वाहन दोनों शामिल रहेंगे।

स्पष्ट नहीं थे आदेश : उन्होंने बताया कि बीएस-4 श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी किया गया आदेश स्पष्ट नहीं था। बता दें कि इस आदेश के संबंध में पूर्व में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्य दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से भी मिले थे।