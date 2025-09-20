Brutal Rapes Persist Despite Nirbhaya Reforms Delhi HC Orders Security In Isolated Hospital Areas निर्भया कांड के बाद भी क्रूर यौन हिंसा जारी, रेप की घटना पर HC का दिल्ली सरकार को क्या आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBrutal Rapes Persist Despite Nirbhaya Reforms Delhi HC Orders Security In Isolated Hospital Areas

निर्भया कांड के बाद भी क्रूर यौन हिंसा जारी, रेप की घटना पर HC का दिल्ली सरकार को क्या आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि निर्भया मामले के बाद कानूनी सुधारों के बावजूद क्रूर यौन हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती हैं। कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार को आदेश भी दिए हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 04:03 PM
share Share
Follow Us on
निर्भया कांड के बाद भी क्रूर यौन हिंसा जारी, रेप की घटना पर HC का दिल्ली सरकार को क्या आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि निर्भया मामले के बाद कानूनी सुधारों के बावजूद क्रूर यौन हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती हैं। कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार को आदेश भी दिए हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अस्पताल भवनों के उन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है जो सुनसान या एकांत में हैं। ऐसे भवनों का दुरुपयोग रेप और यौन उत्पीड़न के लिए हो सकता है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि निर्भया मामले के बाद देशव्यापी जागरुकता और कानूनी सुधारों के बावजूद क्रूर यौन हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती हैं।

कोर्ट ने कहा कि अकेले कानून ऐसे अपराधों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उनका कड़ाई से पालन न किया जाए। साथ ही ऐसे अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से प्रभावी उपाय न किए जाएं।

जस्टिस शर्मा ने उस आदमी की नियमित जमानत खारिज कर दी, जिस पर एक युवती के साथ अस्पताल की इमारत में क्रूरतापूर्वक रेप करने का आरोप था। पीड़िता वहां वह काम करती थी और रेप के बाद उसकी मौत हो गई थी।

कोर्ट ने कहा कि यह मानवीय क्रूरता का एक विचलित करने वाला मामला है। एक युवती क्रूर शारीरिक और यौन हमले का शिकार हुई। इस हमले में वह दर्द से तड़पती रही, गंभीर रूप से घायल हो गई, उसका चेहरा क्षत-विक्षत हो गया और उसके शरीर पर हिंसा के स्पष्ट निशान थे। दिल्ली के एक अस्पताल के गेट के बाहर हुए अमानवीय अपराध के बोझ तले उसकी आत्मा कुचल गई। कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वह नाज़ुक हालत में भी अपने साथ हुई दरिंदगी को संक्षेप में बताने में कामयाब रही। हालांकि, चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

जस्टिस शर्मा ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह पीड़िता को जानता था। पीड़िता ने ही उसे कथित तौर पर अस्पताल बुलाया था, इसलिए यह जबरन हमले का मामला नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी पूर्व संबंध या जान-पहचान को केवल सहमति तक सीमित नहीं किया जा सकता, न ही यह बाद में किसी भी हिंसक कृत्य को उचित ठहराया जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया पीड़िता की मेडिकल जांच में उसके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। ये निशान विरोध और संघर्ष के साथ ही उस क्रूरता को दर्शाते हैं जिससे उस पर हमला किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने साथ हुए कृत्यों के लिए सहमति नहीं दी थी। इसलिए, इस संबंध में आवेदक का पहले से पहचान होने का तर्क निराधार है और इसे खारिज किया जाता है।

जज ने कहा कि यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि अस्पतालों में कार्यरत महिला कर्मचारी भी अस्पताल भवन में यौन हिंसा की चपेट में हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता आया के रूप में कार्यरत थी। अस्पताल के एसी प्लांट रूम में यौन और शारीरिक हिंसा का शिकार हुई और क्रूरता के कारण उसकी मौत हो गई।

कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में इस अदालत का विचार है कि अस्पताल भवनों के उन क्षेत्रों के संबंध में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए जो एकांत में हैं और जिनका दुरुपयोग ऐसे अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने ऐसे भवनों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार को आदेश भी दिए। कोर्ट ने आगे कहा कि इस आदेश की एक कॉपी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, विधि विभाग और दिल्ली सरकार को भेजी जाए।