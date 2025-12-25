ग्रेटर नोएडा: जीजा-साली के प्यार का दर्दनाक अंत! दुकान पर रुककर खाया जहर, सड़क पर हुई मौत
ग्रेटर नोएडा से जीजा-साली द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। दोनों के बीच कथित प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई है। ये मामला बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के धूममानिकपुर बाइपास के पास का है। जब तक दोनों को अस्पताल ले जाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी।
साली से जीजा का चल रहा था प्रेम प्रसंग
जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के उजैडा गांव निवासी आशीष और मेरठ के पथौली गांव निवासी उसकी साली अंशिका का आपस में प्रेम संबंध था। बादलपुर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि गाजियाबाद जनपद के उजैडा गांव में आशीष परिवार के साथ रहते हैं। मेरठ के गांव पथौली निवासी अंशिका से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आशीष की रिश्ते में अंशिका साली लगती थी।
दुकान पर रुककर खाया जहर और फिर…
मंगलवार को दोनों परिजनों को बिना बताए घर से निकले थे। जब यह बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में धूप मानिकपुर गांव के पास पहुंचे तो एक दुकान पर रुके और यहां जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद दोनों सड़क पर अचानक गिर पड़े। ये देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों को नजदीक के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस ने परिजनों दो दी। परिजन दोनों के शव अपने पैतृक गांव ले गए।