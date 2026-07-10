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सलमान त्यागी की गैंग को फिर से जिंदा करने में लगा था छोटा भाई सलमान, पुलिस ने लिया ऐक्शन

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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पुलिस ने बताया कि शारिक पर पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी के बाद वह अगस्त 2025 में जेल से रिहा हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि उसके भाई मुंती, मनु और अदनान अभी MCOCA के प्रावधानों के तहत जेल में बंद हैं।

सलमान त्यागी की गैंग को फिर से जिंदा करने में लगा था छोटा भाई सलमान, पुलिस ने लिया ऐक्शन

गैंगस्टर सलमान त्यागी की मौत के बाद उसका छोटा भाई शारिक (26 साल) खुद को गैंग का नया लीडर बताकर अपने भाई की गैंग को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद पुलिस ने दबिश देते हुए पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके से उसे एक लोडेड अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। शारिक के भाई सलमान त्यागी पर हत्या और जबरन वसूली जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज थे, और पिछले साल 16 अगस्त को वह मंडोली जेल में अपनी कोठरी में मृत पाया गया था। मौत की वजह को लेकर बताया जा रहा है कि उसने जेल नंबर 15 में आत्महत्या कर ली थी।

गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान शारिक ने पुलिस को बताया कि वह संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य सद्दाम गौरी के संपर्क में था, जो अभी मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत जेल में बंद है। पुलिस का दावा है कि गौरी के जरिए वह गैंगस्टर नीरज बवाना से भी जुड़ा हुआ था।

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शारिक की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि शारिक के पास अवैध हथियार हैं, और जिसके जरिए वह ना केवल स्थानीय लोगों को डरा-धमका रहा है, बल्कि विरोधी गैंग के सदस्यों की भी तलाश कर रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम ने 6 जुलाई को जनकपुरी में जाल बिछाया और रात करीब 9.15 बजे स्कूटर से आ रहे शारिक को धर दबोचा।

अधिकारी ने आगे बताया, 'पुलिस टीम को देखते ही उसने स्कूटर छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुई।'

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पुलिस ने आगे बताया कि जब भी सद्दाम गौरी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता था, शारिक उसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था। वह स्थानीय जुए के अड्डों और अवैध शराब बेचने वालों से जबरन वसूली करने में भी शामिल था।

इस मामले को लेकर पुलिस ने जनकपुरी थाने में मामला दर्ज किया है और आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि शारिक पर पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और वह अगस्त 2025 में जेल से रिहा हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि उसके भाई मुंती, मनु और अदनान अभी MCOCA के प्रावधानों के तहत जेल में बंद हैं।

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उधर एक अन्य मामले में गुरुवार रात को गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में पुलिस और गैंगस्टर दीपक नांदल गिरोह के बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें चार शार्प शूटर मारे गए थे, जबकि एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से एक सहायक उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का मेदांता अस्पताल में उपचार चल रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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