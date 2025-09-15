Brother murdered sister's lover, deceased's family said, murder happened due to enmity दिल्ली में भाई ने बहन के लवर का किया मर्डर, मृतक के घर वाले बोले- रंजिश में हुई हत्या, Ncr Hindi News - Hindustan
Brother murdered sister's lover, deceased's family said, murder happened due to enmity

दिल्ली में भाई ने बहन के लवर का किया मर्डर, मृतक के घर वाले बोले- रंजिश में हुई हत्या

वारदात को आरोपी ने अपने घर से कुछ दूरी पर ही अंजाम दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। उधर, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्राइम टीम ने मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश कर रही है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 10:58 PM
दिल्ली में भाई ने बहन के लवर का किया मर्डर, मृतक के घर वाले बोले- रंजिश में हुई हत्या

उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सोमवार को बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज एक युवक ने उसके प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 28 वर्षीय अभिषेक शर्मा उर्फ टीनू के रूप में हुई है। वारदात को आरोपी ने अपने घर से कुछ दूरी पर ही अंजाम दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। उधर, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्राइम टीम ने मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, अभिषेक परिवार के साथ सी-1, यमुना विहार में रहता था। इसके परिवार में पिता श्रीराम शर्मा के अलावा अन्य सदस्य हैं। अभिषेक का अपना कारोबार था। जांच में पुलिस को पता चला है कि अभिषेक सुभाष विहार की एक युवती से प्यार करता था। दोनों अक्सर मिलते-जुलते भी थे। यह बात लड़की के भाई को पसंद नहीं थी। रविवार रात को भी आरोपी का अभिषेक से झगड़ा हुआ था।

सोमवार को अभिषेक खुद वहां गया था या आरोपी ने उसे कॉल कर बुलाया था। पुलिस इस बात का लगा रही है। वहीं, अभिषेक के परिजन प्रेम प्रसंग की बात से इन्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हत्या रंजिश के चलते की गई है। पुलिस का कहना है कि हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारण पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेंगे। आरोपी की तलाश के लिए चार टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पड़ताल कर रही है।

पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्वी दिल्ली आशीष मिश्रा ने बताया, सोमवार सुबह करीब 11.09 बजे पुलिस को सुभाष विहार इलाके में एक युवक पर चाकू से हमले की सूचना मिली। घायल अभिषेक को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।