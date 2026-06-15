NEET पेपर लीक केस में जेल में बंद भाई, बहन की शादी के लिए परिवार ने मांगी जमानत
देश के चर्चित NEET-UG पेपर लीक मामले में गिरफ्तार छात्र यश यादव की जमानत याचिका पर 16 जून को दिल्ली की एक अदालत फैसला सुना सकती है। इस फैसले पर न सिर्फ यश का भविष्य टिका है, बल्कि उसके परिवार की खुशियां भी निर्भर हैं।
देश के चर्चित NEET-UG पेपर लीक मामले में गिरफ्तार छात्र यश यादव की जमानत याचिका पर 16 जून को दिल्ली की एक अदालत फैसला सुना सकती है। इस फैसले पर न सिर्फ यश का भविष्य टिका है, बल्कि उसके परिवार की खुशियां भी निर्भर हैं। दरअसल, 23 जून को उसकी बड़ी बहन नेहा यादव की शादी है और घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में परिवार को उम्मीद है कि यश को अंतरिम जमानत मिल जाएगी, ताकि वह बहन की शादी में शामिल हो सके।
पेपर लीक में नाम आने से हिरासत में है यश
गुरुग्राम के खेड़ा खुर्रमपुर गांव में रहने वाले यश यादव का नाम पिछले महीने NEET-UG पेपर लीक मामले में सामने आया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। यश उत्तराखंड के एक आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह उन छात्रों में शामिल था, जिन्हें परीक्षा से पहले कथित तौर पर लीक हुआ प्रश्नपत्र मिला था।
अब इलाके में बधाई संदेशे नहीं, घोटालों की गूंज गूंजती
यश के घर से कुछ दूरी पर आज भी एक फटा हुआ पोस्टर दिखाई देता है, जिस पर कभी उसकी तस्वीर के साथ ‘MBBS Selection’ और बधाई संदेश लिखा था। गांव में कभी उसकी सफलता की चर्चा होती थी, लेकिन अब उसका नाम देश के सबसे चर्चित परीक्षा घोटालों में शामिल होने के कारण सुर्खियों में है।
परिवार का दावा- बेटा बेगुनाह, उसे फंसाया गया
इधर, परिवार लगातार यश की बेगुनाही का दावा कर रहा है। उसकी बहन नेहा यादव का कहना है कि जांच एजेंसियों को उसके भाई के खिलाफ कोई ठोस सबूत या पैसों के लेन-देन का प्रमाण नहीं मिला है। परिवार का आरोप है कि यश को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। यश की मां भी बेटे की गिरफ्तारी के बाद से मानसिक तनाव में हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रही हैं।
बहन की शादी के लिए भाई ने मांगी अंतरिम जमानत
यश ने अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। उसकी ओर से दलील दी गई है कि 21 जून को होने वाली NEET-UG रीएग्जाम में शामिल होने और 23 जून को बहन की शादी में मौजूद रहने के लिए उसे राहत दी जाए। इससे पहले अदालत ने उसे हिरासत में रहते हुए पढ़ाई के लिए किताबें रखने की अनुमति दी थी।
हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठा कि क्या पेपर लीक मामले में आरोपी छात्र को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पुनर्परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देगी। इस पर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। ऐसे में 16 जून को आने वाला अदालत का फैसला यश यादव और उसके परिवार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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