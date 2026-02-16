Hindustan Hindi News
बदले की आग में बौखला गया पति, रेत डाला साली का गला; दिल्ली में खौफनाक वारदात

Feb 16, 2026 08:42 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
दिल्ली के रोहिणी इलाके में सोमवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक 27 साल महिला फिजियोथेरेपिस्ट पर उसके अपने ही जीजा ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी की पहचान जय प्रकाश यादव के रूप में हुई है, जो नजफगढ़ का निवासी है और एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक है।

दिल्ली के रोहिणी इलाके में सोमवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक 27 साल महिला फिजियोथेरेपिस्ट पर उसके अपने ही जीजा ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी की पहचान जय प्रकाश यादव के रूप में हुई है, जो नजफगढ़ का निवासी है और एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक है। पुलिस के अनुसार, जय प्रकाश अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के साथ चल रहे पुराने विवाद का बदला लेना चाहता था। अपनी पहचान छिपाने और शक से बचने के लिए आरोपी महिलाओं के कपड़े और विग पहनकर अपनी साली की काम करने की जगह, रोहिणी सेक्टर-24 स्थित एक थेरेपी सेंटर में घुसा और कटर ब्लेड से उसका गला रेत दिया।

घटना की सूचना दोपहर करीब 12.21 पर पुलिस को मिली, जिसके बाद बुध विहार थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों और स्टाफ ने महिला को बीएसए अस्पताल पहुंचा दिया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला होश में थी, लेकिन चोट की गंभीरता के कारण वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। वारदात के बाद आरोपी ने पास की एक इमारत की छत पर छिपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाकर उसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल किया गया कटर ब्लेड, विग और महिला के कपड़े बरामद किए हैं। पूछताछ में जय प्रकाश ने दावा किया कि उसे शक था कि ससुराल वालों ने उसके परिवार के साथ बदसलूकी की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने यह खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और फॉरेंसिक साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

Delhi News
