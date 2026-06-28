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'भाई बहुत सॉलिड थप्पड़ पड़ा था...' अभिजीत दीपके ने हंस-हंसकर सुनाई खुद पर हुए हमले की कहानी

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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abhijeet deepke reaction on jaipur thappad kand: जयपुर में विरोध प्रदर्शन के बीच थप्पड़ कांड की घटना पर अभिजीत दीपके ने पहली बार खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई, बहुत सॉलिड थप्पड़ पड़ा था। उन्होंने बताया कि थप्पड़ कान के नीचे लगा था और लखनऊ में हमले की खबरों को अफवाह बताया।

'भाई बहुत सॉलिड थप्पड़ पड़ा था...' अभिजीत दीपके ने हंस-हंसकर सुनाई खुद पर हुए हमले की कहानी

abhijeet deepke reaction on jaipur thappad kand: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया था। इसका जिक्र अभिजीत दीपके द्वारा एक इंटरव्यू में बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में किया गया है। उन्होंने बेहद लाइट माहौल बनाते हुए कहा- भाई बहुत सॉलिड थप्पड़ पड़ा था। इस बीच उन्होंने उस अफवा का भी खंडन किया, जिसमें ये बात फैलाई जा रही थी कि उनके ऊपर एक नहीं दो बार हमला हुआ है। जानिए आखिर अपने ऊपर हुए हमले पर अभिजीत ने और क्या कहा।

अरे भाई बहुत सॉलिड थप्पड़ पड़ा था…

यूट्यूबर समदीश भाटिया के इंटरव्यू में दीपके ने थप्पड़कांड पर खुलकर बात की। वे बेहद चिल माहौल में नजर आए। अभिजीत दीपके खुदको और अपने घरवालों को मिल रही धमकियों का जिक्र कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा- "जयपुर में मार दिया था ना।" इस पर उनसे पूछा गया- जोर का पड़ा था, तो अभिजीत ने कहा- "अरे भाई बहुत सॉलिड थप्पड़ पड़ा था।" इसके बाद अफवाह का खंडन करते हुए कहा- “केवल जयपुर में ही पड़ा था, लखनऊ में कोई थप्पड़ नहीं पड़ा था।”

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सच बता रहा हूं, सुन्न पड़ गया था…

अपने ऊपर हुए हमले पर कहा- "एक थप्पड़ पड़ा, बाद में मैंने अपना सिर कवर कर लिया।" हंसते-हंसते बेहर हल्के अंदाज में गाल पर हाथ रखते हुए बताया- "भाई इधर पड़ा था। सच बता रहा हूं, सुन्न पड़ गया था। बहुत सॉलिड था।" हंसते हुए आगे कहा- "पहले मुझे लग रहा था कि हाथ में पड़ने आ रहा है, लेकिन फिर उसने कान के नीचू लगा दिया।"

आरोपी युवक की भीड़ ने कर दी थी धुनाई

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कथित तौर पर दो युवकों ने थप्पड़ मार दिया। घटना उस समय हुई जब समर्थक दीपके को कंधों पर बैठाकर शहीद स्मारक की ओर ले जा रहे थे। इसके बाद समर्थकों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया।

ये भी पढ़ें:CJP Protest: सोनम वांगचुक के साथ अभिजीत दीपके क्यों नहीं कर रहे भूख हड़ताल?

हमले के पीछे थे आरएसएस के लोग, दीपके

आरोपियों में से एक राकेश गुर्जर ने खुद को राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि दीपके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और नीट पेपर लीक सिर्फ एक बहाना है। वहीं, अभिजीत दीपके ने इस हमले को अपने आंदोलन को दबाने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया।

दीपके ने बाद में आरोप लगाया कि हमले के पीछे "आरएसएस के कुछ लोग" थे। हालांकि, इस आरोप पर आरएसएस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दीपके ने कहा कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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