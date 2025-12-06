घर के सामने खड़ी कर दी गाड़ी तो भड़क गया भाई, चला दी गोली; दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: सीलमपुर इलाके में 5 दिसंबर की देर रात करीब 1 बजकर 15 मिनट पर कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई पर फायरिंग कर दी।

दिल्ली के सीलमपुर में एक शख्स ने अपने ही भाई पर फायरिंग कर दी। मामला कार खड़ी करने से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सीलमपुर इलाके में 5 दिसंबर की देर रात करीब 1 बजकर 15 मिनट पर कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई पर फायरिंग कर दी। हालांकि युवक बच गया और उसे गोली नहीं लगी। वारदात के बाद आरोपी पिस्तौल के साथ मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची सीलमपुर थाना पुलिस ने पीड़ित इमरान की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित 33 साल का इमरान अपने परिवार के साथ जे-ब्लॉक, सीलमपुर में रहता है। इमरान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके भाई मोहम्मद शाहिद ने अपनी कार उसके घर के सामने खड़ी कर दी। जब उसने इसका विरोध किया तो मोहम्मद शाहिद उससे झगड़ा करने लगा और दोनों के बीच बहस के साथ ही हाथापाई भी शुरू हो गई। इसी दौरान मोहम्मद शाहिद ने पिस्तौल निकाल कर इमरान पर फायरिंग शुरू कर दी।