घर के सामने खड़ी कर दी गाड़ी तो भड़क गया भाई, चला दी गोली; दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

सीलमपुर इलाके में 5 दिसंबर की देर रात करीब 1 बजकर 15 मिनट पर कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई पर फायरिंग कर दी।

Dec 06, 2025 06:17 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के सीलमपुर में एक शख्स ने अपने ही भाई पर फायरिंग कर दी। मामला कार खड़ी करने से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सीलमपुर इलाके में 5 दिसंबर की देर रात करीब 1 बजकर 15 मिनट पर कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई पर फायरिंग कर दी। हालांकि युवक बच गया और उसे गोली नहीं लगी। वारदात के बाद आरोपी पिस्तौल के साथ मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची सीलमपुर थाना पुलिस ने पीड़ित इमरान की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित 33 साल का इमरान अपने परिवार के साथ जे-ब्लॉक, सीलमपुर में रहता है। इमरान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके भाई मोहम्मद शाहिद ने अपनी कार उसके घर के सामने खड़ी कर दी। जब उसने इसका विरोध किया तो मोहम्मद शाहिद उससे झगड़ा करने लगा और दोनों के बीच बहस के साथ ही हाथापाई भी शुरू हो गई। इसी दौरान मोहम्मद शाहिद ने पिस्तौल निकाल कर इमरान पर फायरिंग शुरू कर दी।

इमरान ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और गोली उसे नहीं लगी। वारदात के बाद मोहम्मद शाहिद मौके से फरार हो गया। इमरान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सीलमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इमरान के बयान पर बीएनएस की धारा 109 (1) / 351 (3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने मोहम्मद शाहिद को ट्रेक कर लिया और उसे उसके एक जानकार के घर से दबोच लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है क्योंकि आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल नहीं मिली है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह पिस्तौल लेकर कहां से आया था और अब वह कहां हैं।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
