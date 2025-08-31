brother and sister died by food poisioning in haryana palwal आलू-गोभी की सब्जी और पूड़ी बन गई जहर! खाने के बाद भाई-बहन की मौत; पलवल में दर्दनाक घटना, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbrother and sister died by food poisioning in haryana palwal

आलू-गोभी की सब्जी और पूड़ी बन गई जहर! खाने के बाद भाई-बहन की मौत; पलवल में दर्दनाक घटना

हरियाणा के पलवल जिले से बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। आलू-गोभी की सब्जी और पूड़ी खाने के बाद अचानक भाई-बहन की तबीयत खराब हो गई। दोनों ने गले में दर्द और घुटन की शिकायत की। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, अजीत कुमार, पलवलSun, 31 Aug 2025 11:14 PM
share Share
Follow Us on
आलू-गोभी की सब्जी और पूड़ी बन गई जहर! खाने के बाद भाई-बहन की मौत; पलवल में दर्दनाक घटना

हरियाणा के पलवल जिले से बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। आलू-गोभी की सब्जी और पूड़ी खाने के बाद अचानक भाई-बहन की तबीयत खराब हो गई। दोनों ने गले में दर्द और घुटन की शिकायत की। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

पलवल के हथीन के गांव कलसाड़ा में फूड प्वाइजनिंग से एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है। शनिवार को आलू-गोभी की सब्जी और पूड़ी खाने के बाद दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रविवार दोपहर दोनों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, गांव कलसाड़ा के हाई स्कूल में चौकीदार रामचंद्र के पोते-पोती, 13 साल की नियति और 12 साल की कपिल, अपनी मां मीरा के साथ उनके पास रहते थे। शनिवार की रात मीरा ने परिवार के लिए आलू-गोभी की सब्जी और पूड़ी बनाई थी, जिसे सभी ने खाया।

रात करीब 12 बजे अचानक कपिल और नियति को पेट में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें तुरंत एक स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। बच्चों ने बाद में गले में दर्द और घुटन की भी शिकायत की।

बच्चों की हालत बिगड़ने पर परिवार उन्हें तुरंत फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल ले गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों मासूमों को बचाया नहीं जा सका। रविवार दोपहर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही हथीन थाना के एएसआई रविंद्र और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की।

मृतक बच्चों की मां मीरा ने पुलिस को बताया कि बच्चों ने आलू-गोभी की सब्जी और पूड़ी दो-दो बार खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच अधिकारी सुरेखा ने बताया कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।