दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी चूक, अधिकारियों को चकमा देकर शहर में घुस गया बैंकॉक से आया ब्रिटिश नागरिक

संक्षेप: अधिकारियों ने बताया कि इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संभावित ठिकानों और बाहर निकलने वाले रास्तों पर उसकी तलाश के लिए टीमें तैनात की गई हैं।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। यहां पर बैंकॉक से आया एक विदेशी नागरिक सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला और शहर में घुस गया, जबकि उसे यूके जाना था। घटना का पता चलते ही उसकी तलाश के लिए व्यापक तलाशी अभियान छेड़ दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि यह घटना 28 अक्टूबर को उस समय हुई, जब यह शख्स बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था। इस शख्स की पहचान ब्रिटिश नागरिक फिट्ज पैट्रिक के रूप में हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खास बात यह है कि पैट्रिक को थाईलैंड से यूनाइटेड किंगडम प्रत्यर्पित किया जाना था, इसी दौरान दिल्ली पहुंचने के बाद वह अधिकारियों को चकमा देकर एयरपोर्ट से भाग निकला। पुलिस ने बताया कि ऐसी पूरी आशंका है कि वह आव्रजन क्षेत्र (इमिग्रेशन एरिया) से भागा है और औपचारिक कार्रवाई किए बिना हवाई अड्डा परिसर से बाहर निकला है।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा चूक की सूचना मिली है। एक ब्रिटिश नागरिक, जिसे थाईलैंड के रास्ते ब्रिटेन भेजा जाना था, आव्रजन क्षेत्र से भागकर शहर में घुस गया। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और एयरलाइन कर्मचारियों से पूछताछ करते हुए एक FIR भी दर्ज की गई है।'

इस चूक का खुलासा होने के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने आव्रजन ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर भगोड़े शख्स का पता लगाने के लिए सामूहिक रूप से कोशिशें शुरू कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि उसके भागने के दौरान हुई घटनाओं के क्रम का पता लगाने और इस दौरान हुई विभिन्न चूकों का पता लगाने के लिए हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।