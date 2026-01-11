ब्रिटिश कंपनी के CEO से पौने 8 करोड़ रुपये ठगे, निवेश के नाम पर लगाई चपत; ऐसे बने शिकार

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsBritish company CEO defrauded of nearly 7.75 crore rupees in share market investment fraud
Jan 11, 2026 01:00 pm IST
शेयर बाजार में निवेश के नाम पर गुरुग्राम-सोहना रोड पर सेक्टर-47 स्थित मालिबू टाउन कॉलोनी निवासी एक ब्रिटिश कंपनी के सीईओ से करीब पौने 8 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। निवेश के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड में यह अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मालिबू टाउन कॉलोनी की केडार ड्राइव ब्लॉक निवासी 54 वर्षीय अश्वनी अवस्थी ने बताया कि वह शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उन्होंने पिछले साल सितंबर में गूगल पर निवेश सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को खोजना शुरू किया। उन्हें एक कंपनी का विज्ञापन मिला। कंपनी ने खुद को निवेश में सहायता करने वाला एक विश्वसनीय मंच बताया।

इस कंपनी के बारे में जब अवस्थी ने जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि देश के प्रख्यात उद्योगपतियों ने इस ऐप के माध्यम से निवेश किया हुआ है। इससे उनकी संगठन के प्रति विश्वसनीयता बन गई और उन्होंने इसके जरिये शेयर बाजार में निवेश करने का फैसला लिया।

पहले छोटी राशि निवेश करने की सलाह दी गई

अश्वनी अवस्थी को इस ऐप के माध्यम से एक लिंक मिला। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वह इस कंपनी की ऐप के समूह में शामिल हो गए। उसने ऐप पर बताया कि वह निवेश में नौसिखिए हैं। ऐसे में उसे पहले छोटी राशि निवेश करने की सलाह दी गई। उन्हें आश्वासन दिया कि निवेश के बारे में जानकारी हासिल होने के बाद वह धीरे-धीरे राशि को बढ़ा सकते हैं। 29 सितंबर को उन्होंने इस ऐप के माध्यम से ओटीसी और आईपीओ में निवेश करना शुरू किया और एक जनवरी तक निवेश किया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस ऐप के माध्यम से उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया था। वॉट्सऐप पर निवेश में मदद करने वाली कंपनी के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें अलग-अलग बैंक खाते को उनके साथ शेयर किया।उन्होंने राशि भेज दी।

ये सावधानी बरतें

● अनजान व्यक्ति पार्सल में ड्रग्स होने, मनी लॉन्ड्रिंग, आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल होने की बात करे तत्काल पुलिस को बताएं।

● वॉट्सऐप या टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने पर कारण पूछें। जरूरत न हो तो उससे निकल जाएं।

● पुलिस, ट्राई, सीबीआई, ईडी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर पूछताछ करे तो डरें नहीं और कॉल काट दें।

शिकायत करें : ठगी होने के 24 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime. gov.in पर शिकायत अवश्य दर्ज करा दें।

फर्जीवाड़े का ऐसे पता चला

पीड़ित अश्वनी अवस्थी का कहना है कि इस बीच उन्हें श्रीनी विश्वनाथ का उन्हें एक पत्र मिला। इसमें बताया गया कि एक करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी, जो उन्हें दो दिन के अंदर वापस मिल जाएगी। इसके बाद उन्होंने यह राशि भी जमा करवा दी। इसके बाद उनसे और राशि जमा करवाने की मांग की गई। 5 जनवरी को उन्होंने मुंबई में संपर्क किया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें पता चला कि उनका नाम और खाता असली कंपनी के साथ निवेश के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है।

47 बैंक खातों में जमा करवाई रकम

शेयर में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह ने ब्रिटिश कंपनी के सीईओ अश्वनी अवस्थी से 47 बैंकों में राशि को जमा करवाया। यह बैंक खाते कर्नाटक, मुंबई, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बेंगलुरु, पटना, लखनऊ, कोटा, गाजियाबाद, नागपुर आदि के हैं।

अतिरिक्त राशि जमा करवाई गई

पीड़ित अश्वनी अवस्थी को श्रीनी विश्वनाथ और मीनाक्षी शर्मा संपर्क में रहे। निवेश आवेदन की प्रक्रिया ऐप पर बताई गई। जमा की गई राशि भी ऐप पर नजर आ रही थी, जिससे अवस्थी को संदेह नहीं हुआ। जब अवस्थी ने धनराशि को निकालने का अनुरोध किया तो उन्हें अलग-अलग शुल्क हवाला देकर और राशि जमा करवाने को कहा गया।

