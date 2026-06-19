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अपने साथ थाली-चम्मच लाएं; जंतर-मंतर पर दूसरे विरोध-प्रदर्शन से पहले कॉकरोच पार्टी की खास अपील

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा छात्रों का मुद्दा उठाए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर दीपके ने कहा, 'मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है। लेकिन जो भी नेता छात्रों की परवाह करते हैं और यह मानते हैं कि पेपर लीक से देश का भविष्य खराब हो रहा है, उन्हें आगे आना चाहिए और छात्रों का साथ देना चाहिए।'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शनिवार 20 जून को एकबार फिर जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों से एक खास अपील की। उन्होंने इस विरोध-प्रदर्शन में लोगों से एक 'थाली' (प्लेट) और 'चम्मच' लेकर आने का अनुरोध किया। इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए दीपके ने कहा, 'जो-जो कॉकरोच कल हमारे शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दोपहर 1 बजे जंतर-मंतर पर आ रहे हैं, वो अपने साथ एक थाली और एक चम्मच साथ में लेकर आएं, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे।'

'थाली' और 'चम्मच' को क्यों चुना

कॉकरोच जनता पार्टी थाली और चम्मच बजाकर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करवाना चाहती है। विरोध-प्रदर्शन के लिए प्लेटें और चम्मच लाने की अपील प्रधानमंत्री के मार्च 2020 के उस आह्वान की याद दिला रही है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से कोविड-19 के प्रकोप के दौरान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अपने घर की छतों और बालकनियों से ताली और बर्तन बजाने का आह्वान किया था।

उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि 'याद रखें, आज शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए... उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अपनी छतों, बालकनियों या खिड़कियों पर रहें, जो 24/7 काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश COVID-19 से मुक्त हो जाए। #JantaCurfew'

'टेलीग्राम पर बैन, गड्ढे भरने की बजाय सड़क को बंद करने जैसा'

उधर रविवार को दूसरी बार होने वाली नीट की परीक्षा से पहले 'मैसेजिंग' ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को कहा कि यह सड़क पर बने गड्ढों को भरने के बजाय उस मार्ग को ही बंद करने जैसा है।

अनिश्चितकालीन धरने में भी बदल सकता है प्रदर्शन; CJP

एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विरोध-प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि संगठन ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है और इसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि 20 जून को होने वाला यह प्रदर्शन प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने में भी बदल सकता है।

6 जून को जंतर-मंतर पर किया था पहला प्रदर्शन

नीट पेपर लीक और शिक्षामंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग को लेकर सीजेपी ने इससे पहले 6 जून को जंतर-मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन किया था, वहीं अब 20 जून को होने वाला यह प्रदर्शन पार्टी का दूसरा प्रदर्शन होगा। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन 14 दिनों के दौरान पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर सहित देश के कई अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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