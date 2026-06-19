अपने साथ थाली-चम्मच लाएं; जंतर-मंतर पर दूसरे विरोध-प्रदर्शन से पहले कॉकरोच पार्टी की खास अपील
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा छात्रों का मुद्दा उठाए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर दीपके ने कहा, 'मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है। लेकिन जो भी नेता छात्रों की परवाह करते हैं और यह मानते हैं कि पेपर लीक से देश का भविष्य खराब हो रहा है, उन्हें आगे आना चाहिए और छात्रों का साथ देना चाहिए।'
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शनिवार 20 जून को एकबार फिर जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों से एक खास अपील की। उन्होंने इस विरोध-प्रदर्शन में लोगों से एक 'थाली' (प्लेट) और 'चम्मच' लेकर आने का अनुरोध किया। इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए दीपके ने कहा, 'जो-जो कॉकरोच कल हमारे शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दोपहर 1 बजे जंतर-मंतर पर आ रहे हैं, वो अपने साथ एक थाली और एक चम्मच साथ में लेकर आएं, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे।'
'थाली' और 'चम्मच' को क्यों चुना
कॉकरोच जनता पार्टी थाली और चम्मच बजाकर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करवाना चाहती है। विरोध-प्रदर्शन के लिए प्लेटें और चम्मच लाने की अपील प्रधानमंत्री के मार्च 2020 के उस आह्वान की याद दिला रही है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से कोविड-19 के प्रकोप के दौरान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अपने घर की छतों और बालकनियों से ताली और बर्तन बजाने का आह्वान किया था।
उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि 'याद रखें, आज शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए... उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अपनी छतों, बालकनियों या खिड़कियों पर रहें, जो 24/7 काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश COVID-19 से मुक्त हो जाए। #JantaCurfew'
'टेलीग्राम पर बैन, गड्ढे भरने की बजाय सड़क को बंद करने जैसा'
उधर रविवार को दूसरी बार होने वाली नीट की परीक्षा से पहले 'मैसेजिंग' ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को कहा कि यह सड़क पर बने गड्ढों को भरने के बजाय उस मार्ग को ही बंद करने जैसा है।
अनिश्चितकालीन धरने में भी बदल सकता है प्रदर्शन; CJP
एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विरोध-प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि संगठन ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है और इसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि 20 जून को होने वाला यह प्रदर्शन प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने में भी बदल सकता है।
6 जून को जंतर-मंतर पर किया था पहला प्रदर्शन
नीट पेपर लीक और शिक्षामंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग को लेकर सीजेपी ने इससे पहले 6 जून को जंतर-मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन किया था, वहीं अब 20 जून को होने वाला यह प्रदर्शन पार्टी का दूसरा प्रदर्शन होगा। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन 14 दिनों के दौरान पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर सहित देश के कई अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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