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एक डायपर लाएं; जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने क्यों कर दी ऐसी मांग

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पिछले चार दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने अब एक अनोखी मांग कर दी है। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से एक डायपर लाने के लिए कहा है। 

एक डायपर लाएं; जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने क्यों कर दी ऐसी मांग

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने एक अनोखे 'डायपर डोनेशन ड्राइव' का ऐलान किया है। सीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान किया है। इसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से अपने साथ एक डायपर लाने के लिए कहा गया है जिसमें वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लिखे। इस अभियान का नाम 'डायपर ए डे कीप्स लीक्स अवे' रखा गया है।

सीजेपी ने कहा, एक डायपर लाएं, उस पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लिखें, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह शिक्षा मंत्री तक पहुंचे। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि ये ड्राइव शाम 6 बजे शुरू होगी। जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन का मंगलवार को चौथा दिन है।

अभिजीत दीपके का पुलिस पर क्या आरोप?

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के दायरे को छोटा करने की कोशिश की है। दीपके ने सोमवार देर रात आरोप लगाया कि पुलिस ने बेरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शन स्थल को एक छोटे से क्षेत्र में समेटने का प्रयास किया। हालांकि, इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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सीजेपी पेपर लीक और नीट विवाद समेत परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। पार्टी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों, अभ्यर्थियों और वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया है, जिनमें स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) शामिल हैं। एआईएसएफ ने अपने 'शिक्षा के साथ शिक्षा की लड़ाई' पहल के तहत प्रदर्शन स्थल पर एक फ्री लाइब्रेरी भी स्थापित की है।

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चार दिनों से प्रदर्शन जारी

शनिवार दोपहर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, वह जंतर-मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके बाद से लेकर अब तक पार्टी का प्रदर्शन जारी है। वहीं पुलिस ने कहा था कि सीजेपी को केवल शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए कहा था।उधर प्रदर्शन जारी रखने के बाद अभिजीत दीपके किसानों को भी उनका साथ देने की अपील की थी।

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लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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