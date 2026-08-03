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बृजभूषण शरण सिंह ने बाइज्जत रिहाई के बाद महिला पहलवानों पर दिखाया बड़ा दिल

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत से खुद को आरोप मुक्त किए जाने के बाद बड़ा दिल दिखाया। वह आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों पर बोलने से बचते नजर आए और कहा कि 'जो हुआ सो हुआ।'

New Delhi: Former BJP MP Brij Bhushan Singh arrives to appear in rouse avenue court for the women sexual harassment case filed by women wrestlers, in New Delhi, Monday, Aug. 3, 2026. Delhi court acquits ex-BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by women wrestlers. (PTI Photo)(PTI08_03_2026_000102B)
बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत से निकलने के बाद कहा- जो हुआ सो हुआ

महिला पहलवानों से छेड़छाड़ के केस में आरोप मुक्त करार दिए गए बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत ने निकले के बाद उन 6 महिला पहलावनों को लेकर बड़ा दिल दिखाया जिन्होंने आरोप लगाकर पूर्व सांसद के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगा दिया। कानूनी जीत के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाने वालीं महिला पहलवानों पर कुछ भी टिप्पणी करने इनकार किया। वह सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ चले कि, 'जो हुआ सो हुआ।'

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह बार के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख रहे बृजभूषण शरण सिंह को सोमवार को उस केस में आरोप मुक्त करार दिया, जिसमें छह महिला पहलवानों ने उन पर छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत से निकलते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। बृजभूषण सिंह ने दो बार कहा, 'अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है।'

ये भी पढ़ें:बृजभूषण सिंह की बड़ी जीत, अदालत ने पहलवानों से छेड़छाड़ के आरोप से मुक्त किया

बृजभूषण सिंह ने कहा- जो हुआ सो हुआ

मीडियाकर्मियों से घिरे बृजभूषण सिंह ने अपनी पुरानी चुनौती की याद दिलाते हुए कहा, 'मैंने कहा था कि (यदि दोषी हुआ) फांसी पर लटक जाऊंगा। लेकिन वह नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूं।' पूर्व सांसद से बार-बार पूछा गया कि वह उन महिला पहलवानों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे और क्या उनके खिलाफ यह साजिश थी? इन दोंनों ही सवालों पर यूपी के दिग्गज नेता ने विवाद को यहीं खत्म करने की मंशा जाहिर करते हुए बस इतना ही कहा, 'चलिए जो हुआ सो हुआ।'

कमजोर के लिए थी मेरी लड़ाई, इसलिए आरोप: पूर्व सांसद

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'मेरे खिलाफ खिलाफ साजिश में पहलवानों के अलावा देश की 'लेफ्ट-राइट', कांग्रेस, आप, ममता... यानी दो एक पार्टियों को छोड़कर कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके हिसाब से तो मुझे उसी दिन फांसी दे देना चाहिए था। अब उनको देखना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक सही था।' पूर्व सांसद ने कहा कि वह कमजोरों के लिए लड़ते रहे हैं और इसलिए उन पर कई आरोप लगे। उन्होंने कहा, 'किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना बगावत है... तो हम भी बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। यह लड़ाई भी जूनियर खिलाड़ियों, कमजोर खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे थे। उसी कारण मुझ पर यह आरोप लगा। ये जो कथित पहलवान हैं, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे। उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, इसको लेकर इनमें नाराजगी थी। इनके पीछे बहुत से लोग थे।'

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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