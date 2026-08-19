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बृजभूषण सिंह गुंडा-बदमाश है, इतनी इज्जत क्यों देनी; नाम सुनते ही भड़क गईं विनेश फोगाट

By Gaurav Kala
जींद, भाषा
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पूर्व भारतीय पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नाम सुनते ही भड़क गईं। उन्हें गुंडा और बदमाश कह डाला।

Vinesh Phogat says Brij Bhushan Singh is Gunda
विनेश फोगाट ने कहा कि बृजभूषण गुंडा-बदमाश है

कांग्रेस नेता और पहलवान विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नाम सुनते ही भड़क गईं। उन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'गुंडा और अपराधी' कह दिया। कहा कि इतनी इज्जत क्यों देनी हैं...। यह भी कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपों के बावजूद बृजभूषण का समर्थन कर रही है।

हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से विधायक विनेश फोगाट (31) ने जींद में एक राजनीतिक कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''बृजभूषण कौन है? उसे भूल जाइए। वह एक गुंडा और अपराधी है। हमें उस आदमी को इतनी इज्जत क्यों देनी चाहिए?''

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गोंडा में कई लोग बृजभूषण से परेशान हैं

विश्व चैंपियनशिप की पूर्व कांस्य पदक विजेता विनेश ने आरोप लगाया कि बृजभूषण के गढ़ गोंडा में कई लोग उनके कारण परेशान हुए हैं। उन्होंने बृजभूषण की संपत्ति के स्रोतों पर सवाल उठाते हुए कहा, ''गोंडा में कितने लोगों को परेशान किया गया? उन्होंने कितनी जमीन पर कब्जा किया है?

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सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई

एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ने कहा कि हम हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और इसे आगे ले जाएंगे। वह हेलीकॉप्टर में कहां उड़ते हैं? यह सारा पैसा कहां से आया? पैसे के दम पर बेटियों पर अत्याचार किए जाते हैं। यही भाजपा का असली चेहरा है और पार्टी उनका समर्थन कर रही है।''

दिल्ली में 2023 में पहलवानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए विनेश ने कहा कि जंतर-मंतर पर पुलिस का रवैया वही था जो हाल के विरोध प्रदर्शनों में देखा गया।

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लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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