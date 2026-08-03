'पहलवान अपना दर्द बताएंगे, मैं खुश हूं'; बरी होने के बाद क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?

Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत से बरी होने के बाद भाजपा नेता और पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवान ही अपना दर्द बता सकती हैं, जबकि वह खुद इस फैसले से बेहद खुश हैं।

Brij Bhushan Sharan Singh: भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में बरी हो गए हैं। इस पर उन्होंने कहा- महिला पहलवान ही अपने दर्द के बारे में बता सकती हैं, जबकि वह खुद इस फैसले से बेहद खुश हैं। वहीं, पहलवान विनेश फोगाट ने साफ कर दिया है कि इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी।

एनडीटीवी से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “उनके (महिला पहलवानों) लिए यह बहुत दुख का समय है। उनके दर्द के बारे में वही बता सकती हैं, मैं नहीं। मैं बहुत खुश हूं और मेरे लोग भी खुश हैं।” जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा, “मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, इसका जवाब वही महिलाएं दे सकती हैं।”

'अगर आरोप साबित होते तो खुद फांसी पर चढ़ जाता' बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस दिन उन पर आरोप लगे थे, उसी दिन उन्होंने कहा था कि अगर आरोप साबित हुए तो वह खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा, “आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया है और 'ऑनरेबली एक्विटेड' शब्द का इस्तेमाल किया है। जो होना था, हो गया।”

2023 में शुरू हुआ था विवाद यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था, जब ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। पहलवानों ने उनके इस्तीफे और भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग करने की मांग की थी।

जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने पीटी उषा की अध्यक्षता में शिकायत मिलने के बाद मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त समेत अन्य सदस्यों वाली जांच समिति गठित की थी। हालांकि, उस समय WFI ने सभी आरोपों से इनकार किया था। बाद में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने WFI की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए तत्कालीन सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अलग कर दिया था।

फैसले को चुनौती देंगी महिला पहलवान अदालत के फैसले के बाद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दे दिया है और जल्द ही उच्च अदालत का रुख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी न्याय मिलने की उम्मीद है और उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही पूरा प्रशासन और सरकारी तंत्र बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगा रहा। उनका कहना था कि सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेता होने के कारण उन्होंने कई लड़कियों पर अपने नाम वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन कई महिला पहलवान अंत तक अदालत में डटी रहीं।

'ओलंपियन भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं' समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत के फैसले को जूनियर खिलाड़ियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से साबित होता है कि “ओलंपियन भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं।”