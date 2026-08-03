Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'पहलवान अपना दर्द बताएंगे, मैं खुश हूं'; बरी होने के बाद क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत से बरी होने के बाद भाजपा नेता और पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवान ही अपना दर्द बता सकती हैं, जबकि वह खुद इस फैसले से बेहद खुश हैं। 

New Delhi: Former BJP MP Brij Bhushan Singh arrives to appear in rouse avenue court for the women sexual harassment case filed by women wrestlers, in New Delhi, Monday, Aug. 3, 2026. Delhi court acquits ex-BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by women wrestlers. (PTI Photo)(PTI08_03_2026_000102B)
बृजभूषण शरण सिंह

Brij Bhushan Sharan Singh: भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में बरी हो गए हैं। इस पर उन्होंने कहा- महिला पहलवान ही अपने दर्द के बारे में बता सकती हैं, जबकि वह खुद इस फैसले से बेहद खुश हैं। वहीं, पहलवान विनेश फोगाट ने साफ कर दिया है कि इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी।

एनडीटीवी से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “उनके (महिला पहलवानों) लिए यह बहुत दुख का समय है। उनके दर्द के बारे में वही बता सकती हैं, मैं नहीं। मैं बहुत खुश हूं और मेरे लोग भी खुश हैं।” जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा, “मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, इसका जवाब वही महिलाएं दे सकती हैं।”

'अगर आरोप साबित होते तो खुद फांसी पर चढ़ जाता'

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस दिन उन पर आरोप लगे थे, उसी दिन उन्होंने कहा था कि अगर आरोप साबित हुए तो वह खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा, “आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया है और 'ऑनरेबली एक्विटेड' शब्द का इस्तेमाल किया है। जो होना था, हो गया।”

ये भी पढ़ें:नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी; पटियाला हाउस कोर्ट

2023 में शुरू हुआ था विवाद

यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था, जब ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। पहलवानों ने उनके इस्तीफे और भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग करने की मांग की थी।

जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने पीटी उषा की अध्यक्षता में शिकायत मिलने के बाद मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त समेत अन्य सदस्यों वाली जांच समिति गठित की थी। हालांकि, उस समय WFI ने सभी आरोपों से इनकार किया था। बाद में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने WFI की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए तत्कालीन सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अलग कर दिया था।

ये भी पढ़ें:अलका लांबा को कोर्ट ने पाया दोषी, लेकिन बृजभूषण शरण को देखकर क्यों भड़क गईं?

फैसले को चुनौती देंगी महिला पहलवान

अदालत के फैसले के बाद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दे दिया है और जल्द ही उच्च अदालत का रुख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी न्याय मिलने की उम्मीद है और उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही पूरा प्रशासन और सरकारी तंत्र बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगा रहा। उनका कहना था कि सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेता होने के कारण उन्होंने कई लड़कियों पर अपने नाम वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन कई महिला पहलवान अंत तक अदालत में डटी रहीं।

ये भी पढ़ें:घटिया लोग…मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, पिता बृजभूषण के बरी होते ही बरसे बेटे करण

'ओलंपियन भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं'

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत के फैसले को जूनियर खिलाड़ियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से साबित होता है कि “ओलंपियन भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं।”

आपको बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विवाद के चलते भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज से टिकट काट दिया था और उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। करण भूषण सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं, जब बृजभूषण से पूछा गया कि क्या वह दोबारा संसद में लौटेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी और जनता करेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Brij Bhushan Sharan Singh Ncr News Delhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।