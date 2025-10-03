bridge and 4 lane road to link greater noida and faridabad will be built soon ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने के लिए बनेगा पुल, 4 लेन सड़क भी बनेगी, Ncr Hindi News - Hindustan
ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने के लिए बनेगा पुल, 4 लेन सड़क भी बनेगी

एनसीआर में ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। जल्दी ही ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए मंझावली पुल का काम अगले माह शुरू हो जाएगा। विकासकर्ता कंपनी को चयनित करने की प्रक्रिया जारी है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 3 Oct 2025 06:48 AM
ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। गौतमुद्ध नगर की सीमा में मंझावली पुल तक 1.7 किलोमीटर की नई सड़क बनेगी। साथ ही, शहर के अंदर करीब पांच किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कर चार लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए कंपनी को चयनित करने की प्रक्रिया जारी है।

अधिकारी ने बताया कि हरियाणा की सीमा में मंझावली गांव के सामने यमुना पर ग्रेटर नोएडा जाने के लिए पुल तैयार है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के अट्टा गुजरान गांव से सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते यातायात नहीं हो पा रहा है।

मंझावली पुल को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए कुल 4.99 किलोमीटर की सड़क बननी है। इसमें करीब 1.7 किलोमीटर नई सड़क बनेगी, जो मंझावली पुल से सीधी जुड़ेगी। शेष 3.29 किलोमीटर की सड़क पहले से ही बनी हुई है। पूरी सड़क को चार लेन बनाने के लिए चौड़ीकरण किया जाना है। पीडब्ल्यूडी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए अगस्त में 65.50 करोड़ के बजट पास किया जा चुका है। वहीं, सड़क के लिए चार गांवों की कुल 6.888 हेक्टेयर जमीन ली गई है। पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अधिकारी कंचन का कहना है कि सड़क निर्माण का काम अगले महीने तक शुरू हो जाएगा, इसके लिए बजट और जमीन मिल चुकी है। अब कंपनी के चयन की प्रक्रिया जारी है। सड़क बनने से लोगों की राह आसान होगी।

मंझावली पुल बनकर तैयार, उद्घाटन होने का इंतजार

ग्रेटर नोएडा-नोएडा से फरीदाबाद को जोड़ने के लिए यमुना पर मंझावली में पुल के साथ सड़क बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया। अब केवल उद्धाटन का इंतजार है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सड़क बनने के बाद पुल को लोगों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। मंझावली पुल की आधारशिला वर्ष 2014 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने रखी थी।