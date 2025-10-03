ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने के लिए बनेगा पुल, 4 लेन सड़क भी बनेगी

एनसीआर में ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। जल्दी ही ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए मंझावली पुल का काम अगले माह शुरू हो जाएगा। विकासकर्ता कंपनी को चयनित करने की प्रक्रिया जारी है।

ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। गौतमुद्ध नगर की सीमा में मंझावली पुल तक 1.7 किलोमीटर की नई सड़क बनेगी। साथ ही, शहर के अंदर करीब पांच किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कर चार लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए कंपनी को चयनित करने की प्रक्रिया जारी है।

अधिकारी ने बताया कि हरियाणा की सीमा में मंझावली गांव के सामने यमुना पर ग्रेटर नोएडा जाने के लिए पुल तैयार है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के अट्टा गुजरान गांव से सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते यातायात नहीं हो पा रहा है।

मंझावली पुल को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए कुल 4.99 किलोमीटर की सड़क बननी है। इसमें करीब 1.7 किलोमीटर नई सड़क बनेगी, जो मंझावली पुल से सीधी जुड़ेगी। शेष 3.29 किलोमीटर की सड़क पहले से ही बनी हुई है। पूरी सड़क को चार लेन बनाने के लिए चौड़ीकरण किया जाना है। पीडब्ल्यूडी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए अगस्त में 65.50 करोड़ के बजट पास किया जा चुका है। वहीं, सड़क के लिए चार गांवों की कुल 6.888 हेक्टेयर जमीन ली गई है। पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अधिकारी कंचन का कहना है कि सड़क निर्माण का काम अगले महीने तक शुरू हो जाएगा, इसके लिए बजट और जमीन मिल चुकी है। अब कंपनी के चयन की प्रक्रिया जारी है। सड़क बनने से लोगों की राह आसान होगी।