Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गाजियाबाद में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक आई, जमकर चले ईंट-पत्थर, खूनी संघर्ष में महिला की मौत

Mar 09, 2026 07:15 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, संजीव वर्मा, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के मुरादनगर में देर दो पक्षों में जमकर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे चले। जानकारी के मुताबिक, इस झगड़े की शुरूआत बच्चों से हुई थी, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया और दोनों तरफ से बड़ों ने लड़ाई शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि घायल महिला की मौत हो गई।

गाजियाबाद में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक आई, जमकर चले ईंट-पत्थर, खूनी संघर्ष में महिला की मौत

गाजियाबाद के मुरादनगर में देर दो पक्षों में जमकर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे चले। जानकारी के मुताबिक, इस झगड़े की शुरूआत बच्चों से हुई थी, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया और दोनों तरफ से बड़ों ने लड़ाई शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि घायल महिला की मौत हो गई।

ये पूरी घटना मुरादनगर में मालिकनगर कालोनी में रविवार देर रात घटी है। सामने आए वीडियो में दिखाई देता है कि लोग एक घर के गेट पर लाठी-डंडे पटक रहे हैं। सड़क पर ईंट-पत्थर पड़े हुए हैं। ईंट लगने से घायल एक व्यक्ति ने बताया- मैं घर के बाहर बैठा था और बच्चे गली में खेल रहे थे। तभी 15-20 लोग आए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुझे, मेरी बहन, फुफ्फु और भतीजे को चोट आई है।

पीड़ित व्यक्ति ने बताया- ये लोग चक्कू-छुरी लेकर आए थे। एक-दो आदमी के पास पिस्टल भी थी। मेरे भतीजे का दांत टूट गया है। फुफ्फु को चाकू मारी गई है। मेरे घर पर करीब 100-150 ईंट पड़ी हुई है। भीड़ ने शीशे तोड़ दिए हैं। गेट तोड़ दिए हैं। सब नष्ट कर दिया है।

खबर अपडेट हो रही है…

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Crime News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।