संसद भवन की सुरक्षा में फिर सेंध, साल 2023 में भी हुई सी हैरान करने वाली वारदात

संसद भवन की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। सुबह-सुबह एक शख्स रेल भवन की ओर से पेड़ की आड़ में दीवार फांदकर नई संसद के गरुड़ द्वार तक पहुंचा। सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया है और पूछताछ जारी है।

देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन में एक बार फिर सुरक्षा में चूक की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने पेड़ का सहारा लेकर रेल भवन की ओर से दीवार फांदकर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। यह घटना 2023 की उस सनसनीखेज सुरक्षा चूक की याद दिलाती है, जब दो लोग लोकसभा में घुसकर धुआं छोड़ने में कामयाब रहे थे।

2023 की घटना की गूंज 13 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और पीले रंग का धुआं छोड़ा था। उस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था और संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज की घटना ने एक बार फिर वही चिंताएं जगा दी हैं, क्योंकि शख्स का हाई-सिक्योरिटी जोन में गरुड़ द्वार तक पहुंचना सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर करता है।