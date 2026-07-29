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ब्रजमंडल यात्रा; 3 अगस्त को नूंह में भारी वाहनों की नो एंट्री, ट्रैफिक एडवाइजरी

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर 3 अगस्त को नूंह-अलवर नेशनल हाईवे सहित जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। नूंह पुलिस ने ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए हैं।

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ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के चलते 3 अगस्त को नूंह में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

सरसमल, नूंह

नूंह में होने वाली ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के कारण 3 अगस्त को नूंह-अलवर नेशनल हाईवे समेत जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा नलहड़ मंदिर से शुरू होकर सिंगार गांव में समाप्त होगी।

बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 3 अगस्त को प्रस्तावित ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के दौरान जिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं और वाहन चालकों को तय किए गए डायवर्जन रूट का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

सोहना और गुरुग्राम जाने वाले भारी वाहन ध्यान दें

अलवर से सोहना और गुरुग्राम जाने वाले भारी वाहन फिरोजपुर झिरका के अंबेडकर चौक से मुंबई एक्सप्रेस-वे होते हुए केएमपी रेवासन के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार सोहना, गुरुग्राम और तावडू से अलवर जाने वाले भारी वाहनों को भी केएमपी रेवासन और मुंबई एक्सप्रेस-वे के जरिए फिरोजपुर झिरका होकर गुजरना होगा।

इन रास्तों का करें इस्तेमाल

पलवल, होडल और अलीगढ़ की ओर से अलवर जाने वाले भारी वाहनों को केएमपी और मुंबई एक्सप्रेस-वे का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इन क्षेत्रों से नूंह आने वाले भारी वाहनों को यात्रा समाप्त होने तक जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

यात्रा समाप्त होने तक करना होगा इंतजार

जयपुर से नूंह आने वाले भारी वाहन भी मुंबई एक्सप्रेस-वे और केएमपी रेवासन मार्ग का उपयोग करते हुए यात्रा समाप्त होने के बाद ही जिले में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा पुन्हाना, गुरुग्राम और तावडू से नूंह आने वाले भारी वाहनों को भी यात्रा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

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भारी वाहन चालकों से अपील

पुलिस ने साफ किया है कि ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के दौरान जिले की सीमाओं में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अन्य क्षेत्रों से नूंह आने वाले भारी वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि वे यात्रा समाप्त होने के बाद ही जिले में प्रवेश करें। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।

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कैसे और कहां से निकलेगी यात्रा

गौरतलब है कि जलाभिषेक यात्रा 3 अगस्त को नूंह के नलहड़ मंदिर से दोपहर 12 बजे शुरू होगी। उसके बाद यात्रा फिरोजपुर झिरका जाएगी वहां से गांव सिंगार पहुंचेगी। जहां यात्रा का समापन होगा। इस दौरान पुलिस इस रूट पर जगह जगह तैनात रहेगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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