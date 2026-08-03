नूंह में आज निकलेगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, स्कूल बंद, 2000 पुलिसकर्मी तैनात; जमीन से आसमान तक पैनी नजर

नूंह में सावन महीने में हर साल की तरह आज भी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए पुलिस-प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी के साथ ही स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

हरियाणा के नूंह जिले में आज सावन माह के पहले सोमवार को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। जलाभिषेक यात्रा दोपहर 12 बजे नलहड़ शिव मंदिर से शुरू होगी। वहां से फिरोजपुर झिरका होते हुए सिंगार गांव तक जाएगी, जहां इसका समापन होगा। यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं।

ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 85-90 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर 1925 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जबकि 13 डीएसपी पूरे सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी करेंगे। बाहरी जिलों से भी सात कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेंगी।

स्कूल रहेंगे बंद, एसपी खुद करेंगे निगरानी पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन खुद पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को सोमवार के दिन बंद रखने का फैसला लिया गया है। यात्रा का समय स्कूल संचालन के समय से मेल खाने के कारण बच्चों और अभिभावकों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है।

ड्रोन से लेकर वीडियोग्राफी तक यात्रा मार्ग पर जगह-जगह पर 28 नाके लगाए गए हैं, जहां पर वीडियोग्राफी और बारीकी से चेकिंग होगी और कोई भी शरारती तत्व यात्रा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। घोड़ों पर तैनात पुलिसकर्मी, खोजी कुत्ते, बम स्क्वायड के अलावा 6 ड्रोन, 20 वीडियो कैमरा और कमांडो जवान अलर्ट रहेंगे। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई की जाएगी। लाइट मशीन गन की भी मौजूदगी रहेगी। सीसीटीवी कैमरों द्वारा भी यात्रा में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाएगी।यात्रा मार्ग के प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों और ऊंची इमारतों पर भी पुलिस बल तैनात रहेगा, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

सोशल मीडिया पर कड़ी नजर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट, अफवाह या माहौल खराब करने वाली सामग्री पर पुलिस की विशेष नजर है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें बंद कराया गया है। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, जिसमें नूंह-अलवर नेशनल हाईवे भी शामिल है।

साल 2023 में यात्रा के दौरान भड़के थे दंगे 31 जुलाई 2023 को ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुए दंगे में छह लोगों की मौत हो गई थी। इन दंगों में 60 से ज्यादा घायल हुए थे और लगभग 120 वाहन को फूंक दिया गया था। इसके बाद दो यात्राएं निकाली जा चुकी हैं, जिनमें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। इस बार भी कोई विवाद न हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं। नूंह पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है।