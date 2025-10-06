ज्ञान का दीप जलाने वाला है ब्राह्मण समाज, CM रेखा गुप्ता ने किस आयोजन में ऐसा कहा
दिल्ली के पीतमपुरा में ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्राह्मण समाज के योगदान पर बड़ा बयान दिया। अपने संबोधन में सीएम रेखा ने कहा- "मैं ये समझती हूं कि यदि समाज में ज्ञान की लौ कोई जला रहा है, तो वह हमारा ब्राह्मण समाज है।" सीएम रेखा ने जो देते हुए कहा- "हर सरकार को उनके हित और कल्याण के लिए काम करना चाहिए।"
सभा को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- “हर समाज तभी तरक्की कर पाता है, जब वह संगठित होता है। संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। जहां तक ब्राह्मण समाज की बात है, मैं ये समझती हूं कि यदि समाज में ज्ञान की लौ कोई जला रहा है, तो वह हमारा ब्राह्मण समाज है। ये केवल शास्त्रों की पूजा नहीं करते, बल्कि शस्त्र की पूजा भी करते हैं। शस्त्र और शास्त्र मिलकर ही आज समाज और देश की रक्षा कर पा रहे हैं।”
रेखा गुप्ता ने सरकारों को इस समाज के लिए काम करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा- "ज्ञान की लौ जलाते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए और सद्भावना की भावना को जाग्रत करते हुए ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज के हित के लिए काम किया है। इसीलिए सरकार चाहें कोई भी हो, मैं हमेशा ये समझती हूं कि ब्राह्मण समाज को आगे लेकर जाने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। और मैं तो आपकी बहन के नाते हमेशा तैयार रहती हूं।"