नोएडा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, देर रात पीजी में घुसकर मारी गोली
नोएडा के फेज दो थानाक्षेत्र के याकूबपुर गांव के पीजी में रहने वाली 25 वर्षीय युवती की उसके प्रेमी ने शुक्रवार देर रात कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का आरोपी प्रेमी वारदात के बाद फरार हो गया।
नोएडा के फेज दो थानाक्षेत्र के याकूबपुर गांव में शुक्रवार देर रात 11 बजे एक युवक ने पीजी में घुसकर 25 वर्षीय प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है।
डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि याकूबपुर गांव में 25 वर्षीय सोनू नामक युवती पीजी में रहती थी। उसका कृष्णा नामक युवक से प्रेम संबंध था। शुक्रवार की रात को दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर कृष्णा ने पीजी में उसे गोली मार दी। घटना में युवती की मौत हो गई है। डीसीपी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी कृष्णा मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं।
कुछ दिन से अनबन चल रही थी : पुलिस का दावा है कि युवती जहां काम करती थी, आरोपी भी पहले वहीं पर काम करता था। वहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। बीते कुछ दिनों में दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी के बारे में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है।
याकूबपुर गांव में वारदात से सनसनी फैली : डीसीपी ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याकूबपुर गांव में हुई इस घटना के चलते सनसनी फैल गई है। आसपास के लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। सोनू घरेलू सहायिका का काम करती थी। उसके परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है। इसी सप्ताह थाना क्षेत्र में ही एक किशोर की गला दबाकर हत्या हुई थी। हालांकि, उस मामले में दोनों हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।