Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBoyfriend shoots 25 year old girlfriend dead in Noida
नोएडा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, देर रात पीजी में घुसकर मारी गोली

नोएडा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, देर रात पीजी में घुसकर मारी गोली

संक्षेप:

नोएडा के फेज दो थानाक्षेत्र के याकूबपुर गांव के पीजी में रहने वाली 25 वर्षीय युवती की उसके प्रेमी ने शुक्रवार देर रात कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का आरोपी प्रेमी वारदात के बाद फरार हो गया।

Sat, 29 Nov 2025 06:00 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के फेज दो थानाक्षेत्र के याकूबपुर गांव में शुक्रवार देर रात 11 बजे एक युवक ने पीजी में घुसकर 25 वर्षीय प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि याकूबपुर गांव में 25 वर्षीय सोनू नामक युवती पीजी में रहती थी। उसका कृष्णा नामक युवक से प्रेम संबंध था। शुक्रवार की रात को दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर कृष्णा ने पीजी में उसे गोली मार दी। घटना में युवती की मौत हो गई है। डीसीपी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी कृष्णा मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं।

कुछ दिन से अनबन चल रही थी : पुलिस का दावा है कि युवती जहां काम करती थी, आरोपी भी पहले वहीं पर काम करता था। वहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। बीते कुछ दिनों में दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी के बारे में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है।

याकूबपुर गांव में वारदात से सनसनी फैली : डीसीपी ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याकूबपुर गांव में हुई इस घटना के चलते सनसनी फैल गई है। आसपास के लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। सोनू घरेलू सहायिका का काम करती थी। उसके परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है। इसी सप्ताह थाना क्षेत्र में ही एक किशोर की गला दबाकर हत्या हुई थी। हालांकि, उस मामले में दोनों हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Police
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।