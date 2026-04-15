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दिल्ली के गेस्ट हाउस में नशा करके किया झगड़ा, प्रेमिका बेहोश हुई तो प्रेमी ने लगाई फांसी

Apr 15, 2026 11:37 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश पाण्डेय
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मृतक की पहचान जावेद के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि युवक ने अपनी प्रेमिका को मृत समझकर खौफ में आकर आत्महत्या का कदम उठा लिया।

दिल्ली के गेस्ट हाउस में नशा करके किया झगड़ा, प्रेमिका बेहोश हुई तो प्रेमी ने लगाई फांसी

दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां स्थित एक गेस्ट हाउस में 28 वर्षीय एक युवक ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान जावेद के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि युवक ने अपनी प्रेमिका को मृत समझकर खौफ में आकर आत्महत्या का कदम उठा लिया।

जब युवती को होश आया तो युवक को पंखे से लटका देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कर्मचारी कमरे में आए। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। क्राइम और एफएसएल की टीमों ने मौके से जरूरी सुराग जुटाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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पहले नशा, फिर झड़गा और लड़के ने लगाई फांसी

पुलिस के अनुसार, बुधवार को जावेद एक लड़की के साथ कालकाजी के के-51 ब्लॉक स्थित गेस्ट हाउस में ठहरने आया था। बताया जा रहा है कि कमरे में दोनों ने कथित तौर पर नशा किया था, जिसके बाद किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस और झगड़ा हो गया। इसी आपसी विवाद के दौरान लड़की अचानक बेहोश हो गई। लड़की को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर जावेद बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि झगड़े के दौरान उसकी प्रेमिका की मौत हो गई है। इसी डर और घबराहट में आकर उसने कमरे में लगे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली।

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होश आने पर प्रेमिका ने मचाया शोर

कुछ समय बाद जब लड़की को होश आया, तो उसने सामने जावेद को पंखे से लटका हुआ पाया। यह खौफनाक मंजर देखकर वह बुरी तरह डर गई और रोते हुए उसने चीख-पुकार मचानी शुरू कर दी। शोर सुनकर गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं, पुलिस लड़की को भी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। फिलहाल लड़की का नाम उजागर नहीं किया गया है, युवती का बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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