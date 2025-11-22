दिल्ली में देर रात खौफनाक वारदात, कॉलेज के पीछे 15 साल लड़के को चाकू से गोदकर मार डाला

संक्षेप: दिल्ली में कम उम्र के बच्चों के बीच आपराधिक प्रवृत्ति की एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। राजधानी के कर्दमपुरी इलाके में नाबालिग लड़कों के बीच हुए एक झगड़े में 15 साल के किशोर की दर्दनाक मौत हो गई।

दिल्ली में कम उम्र के बच्चों के बीच आपराधिक प्रवृत्ति की एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। राजधानी के कर्दमपुरी इलाके में नाबालिग लड़कों के बीच हुए एक झगड़े में 15 साल के किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। शुक्रवार देर रात अंबेडकर कॉलेज के पीछे वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को घटना में दो लोगों के शामिल होने के सुराग मिले हैं जिनमें से एक नाबालिग बताया गया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि ज्योति नगर पुलिस थाना क्षेत्र में 21 नवंबर की रात 11.25 बजे चाकूबाजी की एक घटना की सूचना मिली। पुलिस टीम अंबडेकर कॉलेज के पीछे घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि घायल को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। वहां जख्मी की किशोर को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

मृतक की पहचान 15 वर्षीय एक किशोर के रूप में हुई जो कर्दमपुरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि लड़कों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान दो ने मिलकर तीसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान कर ली है, जिसमें से एक नाबालिग है।