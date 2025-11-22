दिल्ली में देर रात खौफनाक वारदात, कॉलेज के पीछे 15 साल लड़के को चाकू से गोदकर मार डाला

Hindustan Hindi News
दिल्ली में कम उम्र के बच्चों के बीच आपराधिक प्रवृत्ति की एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। राजधानी के कर्दमपुरी इलाके में नाबालिग लड़कों के बीच हुए एक झगड़े में 15 साल के किशोर की दर्दनाक मौत हो गई।

Sat, 22 Nov 2025 10:38 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में कम उम्र के बच्चों के बीच आपराधिक प्रवृत्ति की एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। राजधानी के कर्दमपुरी इलाके में नाबालिग लड़कों के बीच हुए एक झगड़े में 15 साल के किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। शुक्रवार देर रात अंबेडकर कॉलेज के पीछे वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को घटना में दो लोगों के शामिल होने के सुराग मिले हैं जिनमें से एक नाबालिग बताया गया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि ज्योति नगर पुलिस थाना क्षेत्र में 21 नवंबर की रात 11.25 बजे चाकूबाजी की एक घटना की सूचना मिली। पुलिस टीम अंबडेकर कॉलेज के पीछे घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि घायल को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। वहां जख्मी की किशोर को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

मृतक की पहचान 15 वर्षीय एक किशोर के रूप में हुई जो कर्दमपुरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि लड़कों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान दो ने मिलकर तीसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान कर ली है, जिसमें से एक नाबालिग है।

ज्योति नगर पुलिस थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि किस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था।

