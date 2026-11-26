मां-बाप के मरने के बाद जिसे सहारा दिया, उसी ने बेटी को मार डाला; 2 सुसाइड नोट से उलझा मामला
फरीदाबाद में एक परिवार ने जिस लड़के को सहारा दिया, उसी ने उस परिवार की बेटी को मार डाला। कोरोना के दौरान जब उसके माता-पिता की मौत हो गई तो इसी परिवार ने उसे सहारा दिया था। पुलिस को इस मामले में दो सुसाइड नोट मिला है। बुधवार को युवती के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।
फरीदाबाद के सेक्टर-37 के गेस्ट हाउस में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। बुधवार को युवती के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। रिपोर्ट आने का इंतजार है। परिवार ने जिस युवक को बुरे वक्त में सहारा दिया, अब उसी पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी विपिन यादव की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है।
आरोपी विपिन का परिवार उत्तर प्रदेश के अमेठी का रहने वाला है। उसके पिता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। कोरोना महामारी के दौरान विपिन के माता-पिता दोनों की मौत हो गई थी। उस समय वह अकेला रह गया था। परिजनों की मौत के बाद विपिन ने धीरे-धीरे सारे ट्रक बेच दिए और पैसों को उड़ा दिया। मुश्किल दौर में छात्रा के परिजनों ने ही उसे सहारा दिया। परिवार के लोगों ने उसकी देखभाल की और उसे अपने घर के सदस्य की तरह अपनाया। विपिन का उनके घर आना-जाना था।
विपिन सेक्टर-37 स्थित गेस्ट हाउस में युवती की हत्या करने के बाद से फरार है। पुलिस गेस्ट हाउस और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल जा रहा है। साथ ही उसके मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस विपिन के दोस्तों और जानकारों से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, ताकि घटना के बाद उसके संभावित ठिकानों का पता लगाया जा सके।
दो सुसाइड नोट मिले
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि इस मामले में गेस्ट हाउस के कमरे से मिले हाथ से लिखे दो नोट मिले है। एक नोट में विपिन ने छात्रा के साथ करीब आठ साल से संबंध होने और उसकी हत्या के बाद खुद आत्महत्या करने जैसी बातें लिखी हैं। पुलिस नोट की लिखावट, उनकी प्रामाणिकता के लिए उनकी फोरेंसिक जांच करवाएगी। कई अन्य कोण से भी मामले की जांच चल रही है।
चूहे मारने की दवा भी मिली
धौज थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली डीयू की छात्रा सोमवार को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी। मगर मंगलवार को उसका शव सेक्टर-37 स्थित एक गेस्ट हाउस में मिला था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और पास ही चूहे मारने की दवा मिली थी। सोमवार को युवती के परिजनों की शिकायत पर दर्ज धौज थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मंगलवार को पुलिस ने हत्या की धारा जोड़कर उसकी जांच शुरू की। बुधवार को युवती के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट आने का इंतजार है।
दूसरे नोट में लाखों रुपये के लेन-देन का हिसाब
पुलिस को मिले दूसरे हस्तलिखित नोट में विपिन यादव के नाम के साथ कई लोगों के नाम और रुपये के लेन-देन का विवरण दर्ज है। इसमें अलग-अलग व्यक्तियों के साथ हजारों से लेकर लाखों रुपये तक के हिसाब का जिक्र किया गया है। कुछ रकम बकाया होने और भुगतान किए जाने संबंधी बातें भी लिखी हैं। पुलिस आरोपी के लिखावट की भी मिलान करेगी।
एक-दूसरे को बचपन से जानते थे
युवती के पारिवारिक जानकारों के अनुसार छात्रा और विपिन एक-दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों धौज थाना क्षेत्र के एक गांव की कॉलोनी में रहने वाले थे और उनके घर आमने-सामने हैं। हालांकि युवती क परिवार देवरिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मगर कई सालों पहले वह फरीदाबाद आकर बस गए थे। युवती के पिता का फरीदाबाद मेंं ही ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। पड़ोस में रहने के कारण दोनों परिवारों के बीच भी पुराना परिचय था।
सुसाइड नोट भटकाने की साजिश
कमरे में मिले नोट में विपिन ने छात्रा की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की बात लिखी है। नोट में आरोपी ने लिखा है कि उसने 3-4 बार फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर बच गया। फिर उसने नोट में आगरा नहर में कूदने जाने का जिक्र भी किया है। इसके बाद पुलिस ने नहर और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि नोट में आत्महत्या का जिक्र वास्तविक है या फिर जांच को जांच को भटकाने की साजिश से ऐसा लिखा गया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी नहर में नहीं कूदा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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