दिल्ली के बीएसए अस्पताल से किडनैप बच्चे को पुलिस ने 3 घंटे में ढूंढ निकाला, महिला गिरफ्तार
संक्षेप: दिल्ली के रोहिणी स्थित बीएसए अस्पताल से किडनैप चार साल के बच्चे को पुलिस ने तीन घंटे के भीतर ढूंढ निकाला। पुलिस ने कथित तौर पर बच्चे का अपहरण करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला बच्चे के साथ खेलते-खेलते उसे लेकर फरार हो गई थी।
दिल्ली के रोहिणी स्थित बीएसए अस्पताल से किडनैप चार साल के बच्चे को बचा लिया गया है। पुलिस ने कथित तौर पर बच्चे का अपहरण करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर को सुबह 6:36 बजे शहजाद ने पीसीआर को बच्चे के किडनैप होने की सूचना दी थी।
रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन ने कहा कि शहजाद ने आरोप लगाया कि उसके चार साल के बेटे को एक अज्ञात महिला अस्पताल परिसर से ले गई है। इसके बाद तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
एक टीम गठित की गई और उन्होंने अस्पताल और आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। उन्होंने बताया कि रात करीब 2:50 बजे एक महिला बच्चे के साथ खेलती हुई दिखाई दी और सुबह 3 बजे उसे मेन गेट से लड़के के साथ अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा गया।बाद में फुटेज में वह एक ऑटो-रिक्शा में सवार होती दिखाई दी। टीम ने ऑटो चालक का पता लगाया, जिसने बताया कि उसने महिला को लिबासपुर में छोड़ा था।
डीसीपी ने कहा कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा और ज्योति नाम की महिला को पकड़ लिया। लड़का सुरक्षित पाया गया। सुबह 9 बजे उसे उसके माता-पिता से मिलवा दिया गया। अपहरण के तीन घंटे के भीतर ही लड़के का पता लगा लिया गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान ज्योति ने पुलिस को बताया कि वह अक्सर अस्थमा के इलाज के लिए अस्पताल जाती थी। वह उस बच्चे की ओर आकर्षित होती थी, क्योंकि न तो उसका और न ही उसके भाई का कोई बेटा था।