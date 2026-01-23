Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBoy dies after falling into open drain in Ghaziabad
खुले नाले में गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा

खुले नाले में गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा

संक्षेप:

गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र के गांव झुंडपुरा में बुधवार दोपहर खेलते समय 11 साल के बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई। आनन-फानन में बालक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घस्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया है।

Jan 23, 2026 01:54 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र के गांव झुंडपुरा में बुधवार दोपहर खेलते समय 11 साल के बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई। आनन-फानन में बालक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घस्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार जाहिद अपने परिवार के साथ गांव झुंडपुरा में रहते हैं और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके चार बेटे और एक बेटी है। सबसे छोटी बेटी है, जबकि बेटों में 11 वर्षीय आहिल तीसरे नंबर का था। परिजनों के मुताबिक आहिल मानसिक रूप से कमजोर था। बुधवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह गांव में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान मस्जिद के पास अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खुले नाले में जा गिरा।

बेहोश होने के कारण खुद नहीं निकल सका

बताया जा रहा है कि नाला करीब दो फीट गहरा है, लेकिन बेहोश होने के कारण वह खुद बाहर नहीं निकल सका। उसी समय वहां से गुजर रहे एक बच्चे ने आहिल को नाले में गिरा देखा और शोर मचाकर आसपास के लोगों को बताया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत नाले में उतरकर उसे बाहर निकाला। पूर्व प्रधान के बेटे नदीम ने अन्य लोगों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए रामा अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां बुधवार देर रात उपचार के दौरान आहिल ने दम तोड़ दिया।

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

आहित की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नाले को ढका गया होता या सुरक्षा के इंतजाम होते तो यह हादसा टल सकता था। खुले नालों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से गांव में खुले नालों को ढकवाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। इधर, मसूरी पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में थाने पर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में इन 2 डेट पर गाजियाबाद से कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक, एडवाइजरी
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में लड़की की बहादुरी से चोरी नाकाम, चोर को ही दुकान में बंद किया

खुदे बेसमेंट, गड्ढों की रिपोर्ट देनी होगी

जीडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्माणाधीन स्थलों पर खुले बेसमेंट, गड्ढों और खुदायी की स्थिति का निरीक्षण कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि कई स्थानों पर कार्य पूर्ण होने के बाद स्थलों को असुरक्षित अवस्था में छोड़ दिया जाता है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में निर्देश दिए हैं कि प्राधिकरण विकास क्षेत्र में संचालित सभी विकास कार्यों और निजी विकासकर्ताओं की निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर एक सप्ता में रिपोर्ट मांगी गई है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।