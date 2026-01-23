खुले नाले में गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत, गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा
गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र के गांव झुंडपुरा में बुधवार दोपहर खेलते समय 11 साल के बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई। आनन-फानन में बालक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घस्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया है।
गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र के गांव झुंडपुरा में बुधवार दोपहर खेलते समय 11 साल के बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई। आनन-फानन में बालक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घस्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया है।
जानकारी के अनुसार जाहिद अपने परिवार के साथ गांव झुंडपुरा में रहते हैं और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके चार बेटे और एक बेटी है। सबसे छोटी बेटी है, जबकि बेटों में 11 वर्षीय आहिल तीसरे नंबर का था। परिजनों के मुताबिक आहिल मानसिक रूप से कमजोर था। बुधवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह गांव में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान मस्जिद के पास अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खुले नाले में जा गिरा।
बेहोश होने के कारण खुद नहीं निकल सका
बताया जा रहा है कि नाला करीब दो फीट गहरा है, लेकिन बेहोश होने के कारण वह खुद बाहर नहीं निकल सका। उसी समय वहां से गुजर रहे एक बच्चे ने आहिल को नाले में गिरा देखा और शोर मचाकर आसपास के लोगों को बताया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत नाले में उतरकर उसे बाहर निकाला। पूर्व प्रधान के बेटे नदीम ने अन्य लोगों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए रामा अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां बुधवार देर रात उपचार के दौरान आहिल ने दम तोड़ दिया।
परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
आहित की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नाले को ढका गया होता या सुरक्षा के इंतजाम होते तो यह हादसा टल सकता था। खुले नालों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से गांव में खुले नालों को ढकवाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। इधर, मसूरी पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में थाने पर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है।
खुदे बेसमेंट, गड्ढों की रिपोर्ट देनी होगी
जीडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्माणाधीन स्थलों पर खुले बेसमेंट, गड्ढों और खुदायी की स्थिति का निरीक्षण कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि कई स्थानों पर कार्य पूर्ण होने के बाद स्थलों को असुरक्षित अवस्था में छोड़ दिया जाता है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में निर्देश दिए हैं कि प्राधिकरण विकास क्षेत्र में संचालित सभी विकास कार्यों और निजी विकासकर्ताओं की निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर एक सप्ता में रिपोर्ट मांगी गई है।