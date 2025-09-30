Boxer Mary Kom Faridabad home burglary three minors caught for theft बॉक्सर मैरी कॉम के फरीदाबाद वाले घर में हुई चोरी का केस का सॉल्व, 3 नाबालिग पकड़े; क्या-क्या माल बरामद, Ncr Hindi News - Hindustan
बॉक्सर मैरी कॉम के फरीदाबाद वाले घर में हुई चोरी का केस का सॉल्व, 3 नाबालिग पकड़े; क्या-क्या माल बरामद

बॉक्सर मैरी कॉम के फरीदाबाद वाले घर में हुई चोरी का केस का सॉल्व, 3 नाबालिग पकड़े; क्या-क्या माल बरामद

फरीदाबाद में अपराध जांच शाखा, एनआईटी की टीम ने बॉक्सिंग में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम के सेक्टर-46 स्थित घर में हुई चोरी के मामले का 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिगों को पकड़कर चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादTue, 30 Sep 2025 09:07 AM
पुलिस ने मुखबिरों की मदद और सीसीटीवी कैमरों की सहायता से वारदात को अंजाम देने वाले तीनों नाबालिगों को लेजर वैली पार्क के पास से काबू कर अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान नाबालिगों ने बताया कि इस वारदात में उनके तीन-चार साथी और भी शामिल हैं। 23-24 सितंबर की रात को वे सूने घरों की रेकी करते हुए घूम रहे थे।

क्या-क्या हुआ था चोरी

उन्हें सेक्टर-46 का एक घर सूना पड़ा दिखा तो वे उसमें घुस गए थे। इस दौरान वे घर के अंदर से तीन एलईडी टीवी, हाथ की घड़ी, चश्मा, अटैची, जूते, कपड़े, सैंडल, परफ्यूम, ट्रिमर, लैपटॉप चार्जर, बेल्ट आदि सामान चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद सामान बरामद कर लिया है। पुलिस टीम ने नाबालिगों से उनके साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई है। इस दौरान पता चला है कि वे अक्सर सूने घरों में वारदातों को अंजाम देते रहते हैं।

जहां कहीं भी सामान मिलता है तो उसे उठाकर बेच देते हैं और बेचने के बाद आई रकम से कुछ खा पी लेते हैं। पुलिस का का कहना है कि नाबालिग का एक साथी है, जिसके कहने पर वे उसके साथ यहां आए थे। उसके मिलने के बाद पुलिस को इस मामले में और भी कामयाबी मिल सकती है। वहीं पूर्व की वारदातों का भी पता चल सकता है। पुलिस ने नाबालिगों के बाकी बचे हुए तीन साथियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने इनको पहले कभी पुलिस ने काबू नहीं किया है, बाकी नाबालिगों के हाथ लगने के बाद ही इस मामले का पूरा खुलासा हो सकेगा।

पड़ोसियों से जानकारी मिली थी

पुलिस के मुताबिक, बॉक्सर के पड़ोसी शनिवार को अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि कुछ युवक उनके घर में घुसकर सामान चोरी कर ले गए हैं। इस पर पड़ोसियों ने पुलिस और एमसी मैरी कॉम को सूचना दी थी। इसके बाद दिल्ली में रह रहे उनके परिचित कोच शांति कुमार लेखुराम सेक्टर-46 पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता ने इस मामले की जांच अपराध जांच शाखा एनआईटी को सौंप दी थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि इस मामले में नाबालिगों के कुछ साथी बचे हुए हैं, उन्हें भी पुलिस जल्द अपनी अभिरक्षा में लेगी।

भाई आ सकता है आज

पुलिस सूत्रों का कहना है कि विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के भाई मंगलवार को फरीदाबाद आ सकते हैं। वह पुलिस से अपनी बहन के घर में हुई चोरी और बरामद माल के बारे में जानकारी जुटाएंगे। मेघायल में व्यस्त होने के कारण मुक्केबाज मैरी कॉम फिलहाल अपने घर नहीं आ सकेंगी।

तीन साल से रह रही हैं

बॉक्सर मैरी कॉम का घर सेक्टर- 46 में है। वह करीब ढाई-तीन वर्ष से यहां रह रही हैं। तीन मार्च 2024 को उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई हाफ मैराथन में भी हिस्सा लिया था। मौजूदा समय में वह एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने मेघालय गईं हुई हैं।