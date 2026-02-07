Hindustan Hindi News
नोएडा में बाउंसरों का तांडव! गैलेरिया मॉल में युवक को बेरहमी से पीटा; VIDEO

नोएडा में बाउंसरों का तांडव! गैलेरिया मॉल में युवक को बेरहमी से पीटा; VIDEO

संक्षेप:

नोएडा के सेक्टर-38 स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के इम्पल्स बार में 6-7 फरवरी की रात एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बार के बाउंसरों ने दो युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

Feb 07, 2026 01:15 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा के सेक्टर-38 स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के इम्पल्स बार में 6-7 फरवरी की रात एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बार के बाउंसरों ने दो युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बार स्टाफ के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर युवकों और स्टाफ के बीच विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते बढ़ गया। वायरल फुटेज में 3-4 बाउंसर युवकों को लात-घूंसों से पीटते नजर आ रहे हैं। एक युवक के जमीन पर गिर जाने के बाद भी बाउंसर उसे लगातार मारते रहे, जबकि दूसरे युवक को भी बेरहमी से पीटा गया।

घटना के दौरान एक अन्य युवक जब मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, तो आरोप है कि कुछ महिला बाउंसरों ने उसके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की। इस पूरी घटना ने मॉल और बार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूचना मिलने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं, इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है।

