Hindi Newsएनसीआर NewsBoth China and India are grappling with pollution, Chinese official offers help
चीन और भारत दोनों इस समस्या से जूझ रहे…, चीनी अधिकारी ने बढ़ाया मदद का हाथ; क्या मामला?

चीन और भारत दोनों इस समस्या से जूझ रहे…, चीनी अधिकारी ने बढ़ाया मदद का हाथ; क्या मामला?

संक्षेप:

चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारत को मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा- भारत और चीन दोनों ही इस समस्या से जूझ रहे हैं। जानिए उन्होंने किस मामले में की है मदद की पेशकश?

Dec 17, 2025 05:39 pm IST
चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारत को मदद की पेशकश की है। ये मदद पलूशन को कंट्रोल करने से जुड़ी है। प्रवक्ता ने अपने एक्स अकाउंट से भारत के दिल्ली और चीन के बीजिंग की AQI को दर्शाने वाली तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने लिखा- भारत और चीन दोनों ही तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा?

बीजिंग में 68 तो दिल्ली में 447 AQI

चीनी दूतावास की अधिकारी द्वारा शेयर की गई तस्वीर में दो स्क्रीनशॉट देखे जा सकते हैं। पहले में बीजिंग का एक्यूआई दिख रहा है, दूसरे में नई दिल्ली। बीजिंग का एक्यूआई 68 (मॉडरेट) है, तो वहीं नई दिल्ली का एक्यूआई 447 (हजार्ड)। उन्होंने ट्वीट में लिखा- चीन और भारत दोनों ही तेज़ी से शहरीकरण के बीच एयर पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं।

चीनी अधिकारी ने की मदद की पेशकश

हालांकि चुनौती अभी भी मुश्किल है, लेकिन पिछले दस सालों में चीन की लगातार कोशिशों से काफ़ी सुधार हुआ है। इसके बाद उन्होंने मदद की पेशकश की। उन्होंने लिखा- आने वाले दिनों में, हम एक छोटी सीरीज़ शेयर करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि चीन ने एयर पॉल्यूशन से कैसे निपटा। स्टेप बाय स्टेप। फिर लिखा- साफ़ आसमान की ओर सफ़र के लिए बने रहें!

दिल्ली में पलूशन की हालत

आपको बताते चलें कि दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 377 दर्ज किया गया था। यह बुधवार सुबह नौ बजे 328 दर्ज किया गया जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ‘समीर’ ऐप के अनुसार, 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 30 केंद्रों ने एक्यूआई ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया। इनमें बवाना में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही जहां एक्यूआई 376 दर्ज किया गया।

एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi Pollution
