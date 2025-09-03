botanical garden bus stand modern authority plan नोएडा का बॉटनिकल गार्डन स्टेशन होगा बेहद खास, बनेंगे 26 प्लेटफॉर्म; ये होंगी सुविधाएं, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा का बॉटनिकल गार्डन स्टेशन होगा बेहद खास, बनेंगे 26 प्लेटफॉर्म; ये होंगी सुविधाएं

नोएडा प्राधिकरण बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से 26 बस प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 3 Sep 2025 06:45 AM
नोएडा के सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन स्टैंड को मॉडर्न स्टैंड बनाने की योजना पर नोएडा प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया। यहां पर 26 बस स्टैंड की पार्किंग, डिजाइन शेड और प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। इसके अलावा यात्री प्रतीक्षालय, ऑटो स्टैंड, 8 क्योस्क और पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी।

20 करोड़ रुपये की लगेगी लागत

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पूरी परियोजना में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस इसके बजट को आईआईटी से चेक करवाया जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण टेंडर जारी करेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर 26 ई-बसों के लिए प्लेटफार्म बनवाए जाएंगे। इसके साथ ही छह चार्जिंग प्वाइंट भी बनेंगे। बस स्टैंड परिसर के अंदर टिकट काउंटर और यात्रियों की जरूरत की चीजों के लिए 8 क्योस्क, टिकट काउंटर, पुलिस चौकी भी बनेगी।

परिसर की चारदीवारी के बाहर ऑटो स्टैंड बनेगा। अधिकारियों के मुताबिक, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शहर के बीच में स्थित इस बस स्टैंड के नवीनीकरण और आधुनिक बनाने की योजना तैयार की गई है।