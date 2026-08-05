बांसुरी स्वराज का जन्म ही…; केस दर्ज कराने पर पप्पू यादव का बीजेपी सांसद पर तीखा हमला
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज पर तीखा हमला बोला। यादव ने कहा कि जहां तक सुषमा स्वराज की बेटी की बात है तो ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही राहुल गांधी के खिलाफ केस करने के लिए हुआ है। वह जब चाहें थाने चली जाती हैं। उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है।
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के एक थाने में राहुल गांधी और पप्पू यादव सहित विपक्ष के अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामला संसद परिसर में पुजारी की तरह गेरुआ कपड़े पहनकर एक नाटक (स्किट) करने से जुड़ा है। बांसुरी स्वराज ने इन नेताओं पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। इसके बाद बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बांसुरी स्वराज पर तीखा हमला बोला है। यादव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में बांसुरी स्वराज का मुख्य मकसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना ही लगता है।
बुधवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि जहां तक सुषमा स्वराज की बेटी (बांसुरी स्वराज) की बात है, ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही राहुल गांधी के खिलाफ केस करने के लिए हुआ है। वह जब चाहें थाने चली जाती हैं। उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने से पहले स्वराज को संसदीय नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें पहले सदन में स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए।
पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिस पर भी बात की। कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और अशांति फैलाने के किसी भी आरोप से खुद को दूर रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। प्रयागराज कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे नोटिस भेजा है। मैं उसका जवाब दूंगा। यादव का यह बयान तब आया है जब संसद परिसर के अंदर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए एक नाटकीय प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक हंगामा मच गया। इस प्रदर्शन में राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार को निशाना बनाया गया था। यादव ने इस नाटक को विरोध का एक गरिमापूर्ण तरीका बताते हुए इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस के जवाब में वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अपना पक्ष रखेंगे।
पप्पू यादव ने एएनआई से कहा कि आप सदन में नेहरू, इंदिरा गांधी या मुलायम सिंह को अपशब्द कह सकते हैं। आप जिसे चाहें उसे अपशब्द कह सकते हैं। यह ठीक है। आप सदन में विपक्ष के नेता को बोलने से रोक सकते हैं। यह ठीक है। लेकिन जब कोई सदन के बाहर गरिमापूर्ण तरीके से विरोध करता है तो विशेषाधिकार का सवाल कहां से उठता है? उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर उनसे सफाई मांगते हैं तो वह अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही बताया कि उन्होंने स्पीकर को एक पत्र भी लिखा है।
संसद परिसर में हुए इस विरोध-प्रदर्शन के कारण कई पुलिस शिकायतें दर्ज हुई हैं। यहां तक कि इसमें शामिल सांसदों के इस्तीफे की भी मांग उठी है और बीजेपी ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है। यह विवाद एक प्रदर्शन को लेकर है, जिसमें पप्पू यादव ने मंदिर के पुजारी की तरह गेरुए कपड़े पहने थे। उन्होंने विपक्षी दलों के अन्य सांसदों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के आरोपों और चंदा इकट्ठा करने वाले बॉक्स को लेकर एक नाटक (स्किट) किया था।
इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और कई विधायकों ने नई दिल्ली में औपचारिक पुलिस शिकायतें दर्ज कराईं। इन नेताओं पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। वाराणसी में भी एक धार्मिक नेता की शिकायत पर अलग से एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा, दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में याचिकाकर्ता सूर्य मैथिल ने पप्पू यादव के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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