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दिल्ली में कहां लगा बुक फेयर? कार्टन बॉक्स के हिसाब से खरीदी जा सकती हैं किताबें

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 14 से 23 अगस्त तक 10 दिवसीय 'स्टोरीबॉक्स' बुक फेयर लगा है। पाठक बॉक्स के हिसाब से अपनी मनपसंद किताबें एक तय कीमत में खरीद सकते हैं।

Anand Vihar Namo Bharat Station Book Fair
दिल्ली के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर बुक फेयर 'स्टोरीबॉक्स' लगा है।

राजीव शर्मा, नई दिल्ली

दिल्ली के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 14 से 23 अगस्त तक 10 दिवसीय बुक फेयर 'स्टोरीबॉक्स' लगा है। स्टोरीबॉक्स की थीम पर लगे इस बुक फेयर में सुबह 9 से रात 10 बजे तक कार्टन बॉक्स के हिसाब से किताबों की खरीद की जा सकती है। पाठकों के लिए अलग-अलग किताबें खरीदने के बजाय 'स्टोरीबॉक्स मिनी' और 'स्टोरीबॉक्स बिगी' जैसे बॉक्स के हिसाब से किताबें खरीदने का खास विकल्प है। बुक फेयर में 2,000 से अधिक हिंदी और अंग्रेजी किताबें उपलब्ध हैं।

कार्टन बॉक्स के हिसाब से खरीदारी का विकल्प

14 अगस्त से शु हुआ यह बुक फेयर 23 अगस्त तक चलेगा। यह सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। बुक फेयर में बॉक्स आधारित खरीदारी का विकल्प लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। अलग-अलग किताबें खरीदने के बजाय लोग जेब पर अधिक बोझ डाले बिना कार्टन बॉक्स के हिसाब से किताबें खरीद रहे हैं।

लोगों को मिल रहे दो विकल्प

लोगों को दो अलग-अलग बॉक्स साइज के विकल्प दिए जा रहे हैं। इनमें स्टोरीबॉक्स मिनी और स्टोरीबॉक्स बिगी के विकल्प हैं। लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब से कोई भी बॉक्स चुनकर उसमें जितनी किताबें आराम से फिट बैठ सकें उतनी भर सकते हैं। लोग तय कीमत पर पूरे बॉक्स की किताबें एक साथ खरीद सकते हैं।

बॉक्स में चुने मनपसंद किताबें

बुक फेयर के इस फॉर्मैट ने लोगों को पसंदीदा किताबें तलाश कर उन्हें घर ले जाने के अनुभव को और खास बना दिया है। पाठक अलग-अलग किताबें देखते और चुनते हैं और एक ही बॉक्स में खास कलेक्शन तैयार कर के इसकी खरीद करते हैं। बुक फेयर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किताबों का कलेक्शन मौजूद है।

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लेखकों से भी मिलने का मौका

उपलब्ध किताबों में फिक्शन, नॉन-फिक्शन, बच्चों की किताबें से लेकर बहुत कुछ शामिल है। लोग किताबों के अलावा बुक फेयर में लेखकों से मिल सकते हैं। लोग ‘मीट-एंड-ग्रीट’ सेशन में हिस्सा ले सकते हैं। किताबों पर ऑटोग्राफ लेने का भी लोगों को मौका मिल रहा है। एक्सक्लूसिव प्री-ऑर्डर, मर्चेंडाइज समेत तमाम अनुभव बुक फेयर को बेहतर बनाते हैं।

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बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग

यह बुक फेयर नमो भारत स्टेशन किताबों से जोड़कर लोगों की यात्रा को मजेदार बना रहा है। यात्री अपने सफर से थोड़ा सा वक्त निकालकर पसंद की किताब चुन रहे हैं और साथ ले जा रहे हैं। बता दें कि आनंद विहार क्षेत्र के सबसे व्यस्त मल्टीमॉडल हब में शुमार है। यह सार्वजनिक परिवहन के कई साधनों से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इससे बड़ी संख्या में लोग बुक फेयर पहुंच रहे हैं।यह पहल NCRTC की ओर से नमो भारत स्टेशनों को जीवंत बनाने की कोशिशों का हिस्सा है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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