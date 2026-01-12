दिल्ली में शीतलहर से हाड़ जमाऊ सर्दी शुरू, गिरते पारे ने बढ़ाई टेंशन; 3 दिन और भी भारी

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में रविवार सुबह बफीर्ली हवाओं और 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़के पारे ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी। हालांकि, दिन में धूप खिलने से राहत मिली पर शाम को फिर तेज ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी।

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में रविवार सुबह बफीर्ली हवाओं और 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़के पारे ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी। हालांकि, दिन में धूप खिलने से राहत मिली पर शाम को फिर तेज ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी।

दिल्ली में दो दिन शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि दिल्ली में रविवार को इस मौसम की पहली शीतलहर दर्ज की गई और कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया। आईएमडी के मुताबिक, अगले दो दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी में सोमवार और मंगलवार को शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

सबसे अधिक ठंडा रहा आयानगर दिल्ली में रविवार को आयानगर शहर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम स्टेशन पर 13 वर्षों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.6 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है।

सीजन की पहली शीतलहर की घटना आईएमडी के एक अधिकारी के अनुसार ठंड के इस मौसम में राजधानी में शीतलहर की यह पहली घटना है। पालम में रविवार को पिछले 13 वर्षों में सबसे कम तीन डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। इससे पहले पालम केंद्र पर 7 जनवरी 2013 को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि, पालम में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 11 जनवरी 1967 को शून्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था।

कहां कितना रहा तापमान आंकड़ों के अनुसार, आयानगर शहर का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री कम 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

रिज केंद्र पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

लोधी रोड पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री कम 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

कब होती है शीतलहर की स्थिति मौसम विभाग ने आगे भी शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक, शीतलहर की स्थिति तब घोषित की जाती है, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो।

इन बातों का रखें ख्याल ● कंपकंपी को नजरअंदाज न करें। लंबे समय तक ठंड में रहने से बचें।

● एक भारी कपड़े की बजाय कई गर्म ऊनी कपड़े पहनें।

● सिर, गर्दन, हाथों और पैरों को अच्छी तरह से ढंकें।