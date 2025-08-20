दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुबह-सुबह मिले ईमेल

दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम धमकी भरे ईमेल मिले, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। साइबर फोरेंसिक टीम ईमेल की जांच कर रही है।

राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार सुबह दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम में बम धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह-सुबह आए इन ईमेल्स ने स्कूल प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के बीच दहशत फैला दी। स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और स्कूलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है।

इन स्कूलों को मिली धमकी जानकारी के अनुसार, सुबह 7:40 और 7:42 बजे नजफगढ़, मालवीय नगर के एसकेवी हौज रानी और करोल बाग के आंध्रा स्कूल, प्रसाद नगर में धमकी भरे ईमेल मिले। दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, संभावना है कि और भी स्कूलों को निशाना बनाया गया हो। स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और अन्य एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और स्कूलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के अनुसार 50 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी मिली है।

नहीं थम रहे बम की धमकी के ईमेल दिल्ली में स्कूलों को बम धमकी मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल के महीनों में, खासकर मई और जुलाई 2025 में, दिल्ली के दर्जनों स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो बाद में फर्जी साबित हुए। हाल ही में दिल्ली के 35 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। हालांकि ये धमकी फर्जी निकली।