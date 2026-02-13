दिल्ली में एक हफ्ते में दूसरी बार कई स्कूलों को बम की धमकी; पुलिस, बम और डॉग स्क्वॉड जांच में जुटे
राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर कई स्कूलों बम से उड़ाने की धमकी मिलने की जानकारी सामने आई है। एक हफ्ते में दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने की यह दूसरी घटना है।
राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर कई स्कूलों बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक हफ्ते में दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने की यह दूसरी घटना है। पुलिस की टीमें सभी जगह पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुटी हैं। बीते 9 फरवरी को भी सुबह कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला कॉल स्कूलों को मिला था, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला था।
दिल्ली में फिर स्कूलों को ई मेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अभी तक बीटी तमिल स्कूल झंडेवालान, ब्रिटिश स्कूल और एसपीवी स्कूल को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने की जानकारी सामने आई है। सुबह नौ बजे स्कूल प्रशासन की तरफ से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड की टीमें सभी स्कूलों को खाली करा कर जांच कर रही है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।
झंडेवालान के बीडी तमिल एजुकेशन को मिली ईमेल
दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह देश की राजधानी के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली। धमकी वाली पहली कॉल सुबह 9:13 AM बजे झंडेवालान के बीडी तमिल एजुकेशन को मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीमें, फायर डिपार्टमेंट, बम और डॉग स्क्वॉड के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर जुट गईं। तलाशी के लिए सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया है।
सोमवार को इन स्कूलों को मिली थी धमकी
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इससे पहले सोमवार को देश की राजधानी के नौ स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे। पुलिस के मुताबिक, ये धमकियां सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच ईमेल से मिलीं। अलर्ट के बाद, दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट की टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वॉड तुरंत प्रभावित स्कूलों में पहुंचे। साउथ दिल्ली में, तीन स्कूलों को बम की धमकी मिली। इनमें लोधी रोड पर एयर फोर्स स्कूल, केआर मंगलम स्कूल और सादिक नगर में द इंडियन स्कूल शामिल हैं।
सोमवार को जिन दूसरे स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे उनमें दिल्ली कैंट का लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासनपुरी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का CM स्कूल, INA का DTA स्कूल और रोहिणी का बाल भारती स्कूल शामिल हैं।