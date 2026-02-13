Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

दिल्ली में एक हफ्ते में दूसरी बार कई स्कूलों को बम की धमकी; पुलिस, बम और डॉग स्क्वॉड जांच में जुटे

Feb 13, 2026 10:36 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर कई स्कूलों बम से उड़ाने की धमकी मिलने की जानकारी सामने आई है। एक हफ्ते में दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने की यह दूसरी घटना है।

दिल्ली में एक हफ्ते में दूसरी बार कई स्कूलों को बम की धमकी; पुलिस, बम और डॉग स्क्वॉड जांच में जुटे

राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर कई स्कूलों बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक हफ्ते में दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने की यह दूसरी घटना है। पुलिस की टीमें सभी जगह पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुटी हैं। बीते 9 फरवरी को भी सुबह कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला कॉल स्कूलों को मिला था, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला था।

दिल्ली में फिर स्कूलों को ई मेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अभी तक बीटी तमिल स्कूल झंडेवालान, ब्रिटिश स्कूल और एसपीवी स्कूल को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने की जानकारी सामने आई है। सुबह नौ बजे स्कूल प्रशासन की तरफ से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड की टीमें सभी स्कूलों को खाली करा कर जांच कर रही है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में फिर कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, तलाश जारी

झंडेवालान के बीडी तमिल एजुकेशन को मिली ईमेल

दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह देश की राजधानी के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली। धमकी वाली पहली कॉल सुबह 9:13 AM बजे झंडेवालान के बीडी तमिल एजुकेशन को मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीमें, फायर डिपार्टमेंट, बम और डॉग स्क्वॉड के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर जुट गईं। तलाशी के लिए सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया है।

सोमवार को इन स्कूलों को मिली थी धमकी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इससे पहले सोमवार को देश की राजधानी के नौ स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे। पुलिस के मुताबिक, ये धमकियां सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच ईमेल से मिलीं। अलर्ट के बाद, दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट की टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वॉड तुरंत प्रभावित स्कूलों में पहुंचे। साउथ दिल्ली में, तीन स्कूलों को बम की धमकी मिली। इनमें लोधी रोड पर एयर फोर्स स्कूल, केआर मंगलम स्कूल और सादिक नगर में द इंडियन स्कूल शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के उस्मानपुर में असद गैंग का एनकाउंटर, सरगना समेत 3 को लगी गोली

सोमवार को जिन दूसरे स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे उनमें दिल्ली कैंट का लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासनपुरी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का CM स्कूल, INA का DTA स्कूल और रोहिणी का बाल भारती स्कूल शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम के 15 स्कूलों को अमेरिकी आईपी एड्रेस से भेजा गया था धमकी भरा ईमेल
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Schools
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi Newsएनसीआर NewsBomb threats to several schools in Delhi for second time in a week
;;;