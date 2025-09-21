दिल्ली में DPS समेत अनेक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ‘टेरराइजर्स111’ ग्रुप से भेजा गया था ई-मेल

राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह एक बार फिर से कई स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल मिलने से हड़कंप मच गया। सूत्रों ने बताया कि धमकी वाला ई-मेल ‘टेरराइजर्स111’ ग्रुप के नाम से भेजा गया था।

राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह एक बार फिर से कई स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल मिलने से हड़कंप मच गया। जिन स्कूलों को धमकी मिलनी उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार, माता पब्लिक स्कूल नजफगढ़ और ओल्ड खेड़ा ईस्ट विहार का एक स्कूल समेत कई स्कूल शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि धमकी वाला ई-मेल ‘टेरराइजर्स111’ ग्रुप के नाम से भेजा गया था।

धमकी की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। घंटों चली जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने पर पुलिस ने कॉल को फर्जी करार दिया। स्कूलों में बम की धमकी भरे सारे कॉल सुबह छह बजे के बाद मिले।

धमकी भरे कॉल मिलने के तत्काल बाद स्कूलों को खाली करा दिया गया और मौके पर डॉग स्क्वॉड व बम स्क्वॉड को बुलाया गया। एहतियातन फायर विभाग, आपदा प्रबंधन सहित कई अन्य संबंधित विभागों की टीमों को भी बुला लिया गया।

छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकाल कर पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। स्कूलों में बम की धमकी के बीच छात्रों और अभिभावकों में डर का माहौल देखा गया। धमकी भरे कॉल कहां से किए गए, इसका पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।

तीन महीने में ढाई सौ से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली : राजधानी के स्कूलों में बम की धमकी भरे मेल और कॉल आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले करीब तीन महीने में स्कूल और कॉलेजों में बम से जुड़ी ढाई सौ से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। एक मामले में एक छात्र द्वारा ही धमकी देने का खुलासा हुआ था। राजधानी के स्कूलों के साथ अस्पतालों और अन्य प्रमुख स्थानों को लेकर भी बम की धमकी मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। इसकी शुरुआत पिछले साल करीब सौ से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा कॉल मिलने के बाद हुई थी। इसके बाद कई धमकियां मिल चुकी हैं।

विदेशी सर्वर से अस्थायी आईडी का हो रहा इस्तेमाल बीते कुछ महीने से मिल रही धमकियों के बाद हर बार साइबर सेल ई-मेल ट्रैक कर धमकी भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन धमकी देने वालों तक पुलिस अभी पहुंच नहीं सकी है। जांच में सामने आया है कि ज्यादातर धमकियों में विदेशी सर्वर से टेम्पररी आईडी का इस्तेमाल कर ये मेल भेजे गए। लेकिन लोकेशन मिलने के बाद भी आगे की कड़ी तक पहुंचने में पुलिस सफल नहीं हो सकी है। इस तरह की कॉल ने छात्र, अभिभावक और स्कूल प्रशासन व पुलिस की चिंता बढ़ा दी है।

‘टेरराइजर्स111’ समूह पुलिस के लिए चुनौती बना सूत्रों ने बताया कि शनिवार सुबह स्कूलों को भेजा गया ई-मेल ‘टेरराइजर्स111’ ग्रुप के नाम से आया था। इस ग्रुप ने पहले भी स्कूलों को इसी तरह के ई-मेल भेजे थे। इस ग्रुप का पता लगाना एक चुनौती बना हुआ है। क्योंकि ई-मेल भेजने वाला वैश्विक ई-मेल सेवा प्रदाताओं वाले डोमेन, डार्कनेट का उपयोग कर रहा है।