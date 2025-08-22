Bomb threats to Delhi schools are not stopping, another threat email came today दिल्ली में थम नहीं रहे स्कूलों को बम की धमकी के मामले, आज फिर आया एक और थ्रेट ईमेल, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में थम नहीं रहे स्कूलों को बम की धमकी के मामले, आज फिर आया एक और थ्रेट ईमेल

दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने के मामले रुकते नहीं दिख रहे हैं। आज एक बार फिर द्वारका एक और स्कूल को ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस को शुक्रवार सुबह 7 बजे यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया है।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 08:37 AM
राजधानी दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने के मामले रुकते नहीं दिख रहे हैं। आज एक बार फिर द्वारका एक और स्कूल को ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस को शुक्रवार सुबह 7 बजे यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। पुलिस द्वारा स्कूल की इमारत को खाली करा लिया गया है और गहनता से जांच कर रही है। बीते 5 दिन में दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने की यह चौथी घटना है।

दिल्ली के 100 स्कूलों को कल भी आए थे बम की धमकी वाले ईमेल

भाषा के मुताबिक, इससे पहले राजधानी के करीब 100 स्कूलों को गुरुवार सुबह भी बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि धमकी वाले ईमेल ‘टेरराइजर्स 111’ नाम की ईमेल आईडी से भेजे गए थे। यह वही ग्रुप है जिसने सोमवार और बुधवार को भी शहर के स्कूलों को इसी तरह की धमकी वाले ईमेल भेजे थे।

अधिकारियों के मुताबिक, जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, उनमें आकाश पब्लिक स्कूल, प्रसाद नगर स्थित आंध्र स्कूल, क्रीसेंट पब्लिक स्कूल, ब्लू बेल्स इंटरनेशनल स्कूल, बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल, राव मान सिंह स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, मैक्स फोर्ट स्कूल और द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि धमकी भरे ईमेल की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वॉड तुरंत स्कूलों में पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

बता दें कि, सोमवार को दिल्ली के 32 स्कूलों को ऐसी ही धमकियां मिली थीं, जो बाद में झूठी निकलीं। वहीं, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के करीब 50 स्कूलों को ई-मेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसे बाद में ‘फर्जी’ करार दिया गया।